Neue Geschäftsführung in der Europ Assistance Österreich

Wolfgang Lackner ist neuer CEO der Europ Assistance GmbH.

Wien (OTS) - Wolfgang Lackner (57) ist seit Beginn des Jahres neuer CEO der Europ Assistance GmbH. Er folgt Besim Akinci (55), der sich nach siebenjähriger erfolgreicher Tätigkeit in Österreich schwerpunktmäßig dem Ausbau der Europ Assistance in der Schweiz widmet.

Diese Funktion übernimmt Wolfgang Lackner zusätzlich zu seiner Tätigkeit als CEO der Europäischen Reiseversicherung AG, einer Schwestergesellschaft der Europ Assistance GesmbH innerhalb der Generali Group.

Weiters wurde Stefan Zaffalon (43) per 1. Jänner 2023 zum Geschäftsführer der Europ Assistance in Österreich bestellt. Er war bisher Prokurist und leitender Angestellter der Gesellschaft und verantwortet die operativen Bereiche sowie die IT des Unternehmens.

Wolfgang Lackner: „Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen. Gemeinsam werden wir die starke Marktposition der Europ Assistance in Österreich festigen und weiter vorantreiben. Assistance Leistungen sind in der Versicherungswirtschaft stark verankert und werden immer wichtiger."

Stefan Zaffalon: „Über die Ernennung zum Geschäftsführer und das damit einhergehende Vertrauen in meine Person freue ich mich. Unser Ziel ist es, die Tätigkeitsfelder der Europ Assistance zu erweitern und zugleich in der gewohnt hohen Qualität für unsere Kund_innen und Partner_innen da zu sein.“

Die Europ Assistance Gruppe wurde 1963 gegründet und ist Erfinder des Assistance Konzepts. Sie bietet ihre Services weltweit an, um ihren Privat- und Firmenkunden_innen die entsprechenden Lösungen zu alltäglichen und außergewöhnlichen Herausforderungen zu liefern – 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr. Europ Assistance ist ein 100%-iges Tochterunternehmen der Generali Group und deckt mit ihren Services 200 Länder ab. Die Gruppe organisierte im letzten Jahr mit ihren 9.500 Mitarbeiter_innen in 41 Gesellschaften über 10.000.000 Interventionen für ihre weltweit mehr als 300 Millionen Kund_innen. www.europ-assistance.at

Die Generali Group ist eine der größten globalen Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter. Sie wurde 1831 gegründet und ist in 50 Ländern mit Prämieneinnahmen von insgesamt 75,8 Milliarden Euro im Jahr 2021 vertreten. Mit mehr als 75.000 Mitarbeiter_innen, die 67 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt die Generali eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Lateinamerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Generali Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein, das durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht wird. Die Generali hat die Nachhaltigkeit vollständig in alle strategischen Entscheidungen integriert, um für alle Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft aufzubauen. www.generali.com

