Die Landtagswahl in Niederösterreich bei ServusTV

Wahl-Sondersendung mit exklusiver OGM-Hochrechnung, Analyse und Diskussion bei „Links. Rechts. Mitte“, am Sonntag, 29.01., ab 16:45 Uhr

Salzburg/Wals (OTS) - Hochspannung vor der Wahl in Niederösterreich am kommenden Sonntag. Die Niederösterreichische Volkspartei steht vor dem Verlust der absoluten Mehrheit, die FPÖ hingegen könnte sogar die SPÖ überholen und auf dem zweiten Platz landen. Beides hätte gravierende Auswirkungen auf die Bundespolitik. An diesem entscheidenden Wahlsonntag berichtet ServusTV umfangreich und mit bewährter Kompetenz.

Start der Wahl-Sondersendung ist um 16:45 Uhr. Kurz nach 17:00 Uhr erstellt das renommierte Meinungsforschungsinstitut OGM exklusiv für den Salzburger Privatsender die erste Hochrechnung. Direkt im Anschluss melden sich ServusTV-Reporter mit Reaktionen und Interviews aus den Wahlzentralen der Parteien. Im Studio analysieren Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer (OGM) und die Publizistin und ehem. Herausgeberin der Niederösterreichischen Nachrichten Gudula Walterskirchen gemeinsam mit den ServusTV-Nachrichtenmoderatoren Caroline Pospischil und Hans Martin Paar die Auswirkungen auf die Bundespolitik. In den „Servus Nachrichten“ um 18:00 und 19:20 Uhr folgen die neuesten Zahlen, Reaktionen der Bundesparteien und weitere Analysen.



Den Abschluss eines spannenden Wahltages bei ServusTV bildet ab 21:50 Uhr die Live-Diskussion in „Links. Rechts. Mitte – Duell der Meinungsmacher“ mit Katrin Prähauser. Zu Gast sind u.a. Richard Grasl, der neue Geschäftsführer des Nachrichtenmagazins „Profil“ sowie die ehemalige ORF-Moderatorin Marie Christine Giuliani, die seit 2021 Produktionen von „FPÖ-TV“ moderiert.



Ab 16:45 Uhr

Start der Live-Übertragung bei ServusTV mit den Moderatoren Hans Martin Paar und Caroline Pospischil.



Kurz nach 17:00 Uhr

Exklusiv für ServusTV erstellt OGM die erste Hochrechnung.



Im Anschluss

Einordnung der Wahlergebnisse mit dem Meinungsforscher und OGM-Gründer Wolfgang Bachmayer und der Publizistin, Historikerin und ehemalige Herausgeberin der Niederösterreichischen Nachrichten Gudula Walterskirchen. Dazu Schaltungen zu allen Parteien in ihre Wahlzentralen.



18:00 Uhr und 19:20 Uhr

„Servus Nachrichten“ mit Schwerpunkt-Berichterstattung zur Wahl in Niederösterreich.



Ab 21:50 Uhr

Diskussion in „Links. Rechts. Mitte – Duell der Meinungsmacher“, in der Katrin Prähauser u.a. Richard Grasl, den neuen Geschäftsführer des Nachrichtenmagazins „Profil“ sowie die ehemalige ORF-Moderatorin Marie Christine Giuliani begrüßt, die seit 2021 Produktionen von „FPÖ-TV“ moderiert.



