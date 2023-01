GEISTERFAHRERSTATISTIK 2022

390 Geisterfahrer-Meldungen im Hitradio Ö3: Leichter Anstieg insgesamt, deutlich mehr Geisterfahrer in Kärnten

Wien (OTS) - 390 Geisterfahrer werden im Jahr 2022 im Hitradio Ö3 gemeldet – das ist gegenüber 2021 ein geringer Anstieg von 2 Meldungen oder 0,5 Prozent.

2022 gibt es bei Geisterfahrerunfällen keinen Toten (2021: drei Tote).

Insgesamt ereignen sich 7 Unfälle, an denen Geisterfahrer beteiligt sind, davon fünf mit Personenschaden. Dabei wird niemand getötet, jedoch eine Person schwer und zehn leicht verletzt. (2021: neun Unfälle, drei Tote, sieben Schwerverletzte und zehn Leichtverletzte)

Im Bundesländerranking liegt Niederösterreich deutlich vor der Steiermark und Kärnten. Die wenigsten Falschfahrer werden in Wien gezählt.

Kärnten verzeichnet einen starken Anstieg, auch in Niederösterreich und im Burgenland steigen die Zahlen. Das Burgenland erreicht dabei einen historischen Höchstwert. Deutlich weniger Geisterfahrer gibt es in Oberösterreich und der Steiermark, auch in Salzburg, Vorarlberg und Wien sinken die Zahlen. In Tirol bleibt die Häufigkeit der Geisterfahrten gegenüber dem Vorjahr gleich.

Setzt man in den einzelnen Bundesländern die Geisterfahrer-Zahlen in Relation zur Gesamtlänge des jeweiligen Autobahn- und Schnellstraßennetzes, so rangiert Kärnten auf Rang 1.

Die Südautobahn (A2) bleibt die Autobahn mit den meisten Geisterfahrern mit 65 Meldungen.

In Relation zur Gesamtlänge sind auf der Murtal-Schnellstraße (S36) in der Steiermark die meisten Falschfahrer unterwegs. Hier gibt es also 2022 die größte „Geisterfahrerdichte“.

Der „Wörtherseeabschnitt“ in Kärnten auf der A2 zwischen Klagenfurt und Villach ist das Autobahnteilstück mit den meisten Meldungen (18 Geisterfahrer). Dieses Teilstück ist seit Beginn der Aufzeichnungen das Stück mit den absolut meisten Falschfahrern.

Ein „Geisterfahrer-Hotspot“ ist der Großraum Villach. Hier werden auf der A2, der A10, der A11 und am Knoten Villach in Summe 54 Geisterfahrer gezählt – das sind 14% aller Falschfahrer oder jeder 7. Geisterfahrer in ganz Österreich.

Der stärkste Monat im Jahr 2022 ist der Juli mit 44 Meldungen, im Jänner und September werden mit jeweils 25 Geisterfahrern die wenigsten gezählt.

Geisterfahrten bleiben ein „Freizeitphänomen“: Auch im Jahr 2022 sind generell an den Wochenenden mehr Geisterfahrer unterwegs als an Werktagen. Der Wochentag mit den meisten Geisterfahrern ist der Samstag.

Im Tagesverlauf sind die Geisterfahrer 2022 mehrheitlich am späten Nachmittag und am späten Abend unterwegs. Das geringste Risiko einem Geisterfahrer zu begegnen, besteht in den Morgenstunden (6-9 Uhr).

Tagesrekord: Am 3. Juli werden sechs Geisterfahrer gezählt, an drei weiteren Tagen wird jeweils fünf Mal Alarm geschlagen.

ANALYSE IM DETAIL:

WIEVIELE Geisterfahrer sind 2022 unterwegs?

2022: 390 Geisterfahrermeldungen auf Ö3 (+0,5%; 2021: 388)

Bisher höchster Wert seit 1994: 550 (2004)

Bisher niedrigster Wert seit 1994: 346 (2020)

WO sind Geisterfahrer unterwegs?

Bundesländer

Das Ranking im Detail in Absolutzahlen (in Klammer der Vorjahresrang):

1.(1.) Niederösterreich: 96 Meldungen (+5%; 2021: 91) 2.(2.) Steiermark: 72 Meldungen (-10%; 2021: 80) 3.(4.) Kärnten: 71 Meldungen (+58%; 2021: 45) 4.(4.) Tirol: 45 Meldungen (keine Veränderung, 2021: 45) 5.(3.) Oberösterreich: 38 Meldungen (-32%; 2021: 56) 6.(6.) Salzburg: 26 Meldungen (-4%; 2021: 27) 7.(7.) Burgenland: 21 Meldungen (+24%; 2021: 17) 8.(8.) Vorarlberg: 14 Meldungen (-7%; 2021: 15) 9.(9.) Wien: 7 Meldungen (-42%; 2021: 12)

Das Bundesländerranking in Relation zur Gesamtlänge der Autobahnen und Schnellstraßen in den jeweiligen Ländern:

1.(6.) Kärnten: 0,27 Geisterfahrer pro A/S-Kilometer (2021: 0,17) 2.(2.) Tirol: 0,21 (0,21) 3.(3.) Salzburg: 0,19 (0,19) 4.(7.) Niederösterreich: 0,17 (0,17) 5.(1.) Wien: 0,16 (0,28) 6.(4.) Steiermark: 0,16 (0,18) 7.(9.) Burgenland: 0,16 (0,13) 8.(8.) Vorarlberg: 0,15 (0,16) 9.(5.) Oberösterreich: 0,12 (0,17)

Österreich-Durchschnitt: 0,18 Geisterfahrer pro A/S-Kilometer (2021:

0,18)

Straßenstatistik

Das Straßenranking nach ABSOLUTEN Zahlen im Detail (Top 10; in Klammer der Vorjahresrang):

1.(1.) A2 Südautobahn: 65 Meldungen (2021: 61; +7%) 2.(2.) A1 Westautobahn: 42 Meldungen (2021: 44; -5%) 3.(4.) A10 Tauernautobahn: 36 Meldungen (2021: 29; +24%) 4.(3.) A12 Inntalautobahn: 30 Meldungen (2021: 29; +3%) 5.(6.) A9 Pyhrnautobahn: 24 Meldungen (2021: 27; -11%) 6.(8.) S36 Murtalschnellstr.: 16 Meldungen (2021: 11; +46%) 7.(5.) S6 Semmeringschn.: 15 Meldungen (2021: 27; -44%) 8.(17.) S1 Wr.Außenringschn.: 11 Meldungen (2021: 7; +57%) 9.(16.) S5 Stockerauer Schn.: 10 Meldungen (2021: 7; +43%) 10.(7.) A14 Rheintalautob.: 10 Meldungen (2021: 13; -23%)

Die Autobahnknoten mit den meisten Falschfahrern sind der Knoten Villach (A2/A10/A11) mit 9 Meldungen und der Knoten Vösendorf (A2/A21/S1) mit 5 Meldungen.

Abseits der Autobahnen und Schnellstraßen werden 6 Geisterfahrer gesichtet.

Das Straßenranking (Top 5) in RELATION ZUR GESAMTLÄNGE („Geisterfahrerdichte“)

1. S36 Murtalschnellstr. 0,42 (Anzahl pro Baukilometer und Jahr) 2. S2 Wr. Nordrandschn. 0,33 3. A7 Mühlkreisautobahn 0,30 4. S5 Stockerauerschn. 0,29 5. S1 Wr. Außenringschn. 0,26

Autobahn- und Schnellstraßenteilstücke:

Das Ranking im Detail – Top 30 von 66 (Bei gleicher Anzahl werden kürzere Abschnitte vorgereiht. Zahlen in Klammer: Jahr 2021)

1. A2 Raum Wörthersee (Klagenfurt-Ost-Kn. Villach): 18 (12) 2. S36 gesamter Verlauf: 16 (11) 3. A10 Raum Villach/Spittal (Kn. Villach-Kn. Spittal): 15 (9) 4. A12 Raum Tiroler Oberland (Telfs/West-Zams): 12 (14) 5. A1 Raum Salzburg (Staatsgrenze-Mondsee): 11 (12) 6. A12 Raum Tiroler Unterland (Innsbruck/Ost-Kufstein): 11 (9) 7. A10 Raum Pongau (Flachau-Paß Lueg): 10 (7) 8. S5 gesamter Verlauf: 10 (7) 9. S6 Raum Steiermark (Kn. St.Michael-Tu.Semmering): 10 (24) 10. A2 Kn. Villach-Arnoldstein: 9 (7) 11. A2 südlich von Wien (Wien-Baden): 8 (9) 12. S35 gesamter Verlauf: 8 (5) 13. A2 Raum Wechselabschnitt (Grimm.-Gleisdorf/Süd): 8 (8) 14. A7 Raum Linz (Linz/Dornach-Kn. Linz): 7 (4) 15. S33 gesamter Verlauf: 7 (3) 16. A12 Raum Innsbruck-West (Innsbruck-Telfs/West): 7 (6) 17. A2 Raum Graz (Gleisdorf/Süd-Lieboch): 7 (5) 18. A3 gesamter Verlauf: 7 (5) 19. A1 Raum Linz (Vorchdorf-Asten): 7 (8) 20. A9 Raum nördlich von Graz (Graz/Webling-St. Michael): 7 (8) 21. A1 Seengebiet (Mondsee-Vorchdorf): 7 (11) 22. A9 Raum Liezen (Bosrucktunnel-St. Michael): 7 (5) 23. A2 Unterkärnten (Klagenfurt-Ost-Bad St. Leonhard): 7 (4) 24. A1 Raum Amstetten/Enns (Asten-Melk): 7 (5) 25. A13 Innsbruck-Matrei: 6 (7) 26. A1 Wienerwald (Kn. Steinhäusl-Wien): 6 (3) 27. S1 Kn. Süßenbrunn-Kn. Korneuburg: 6 (5) 28. S16 Tirol (Zams-St.Anton): 6 (8) 29. A10 Gmünd-Katschbergtunnel: 6 (5) 30. S1 Kn. Vösendorf-Kn. Schwechat: 5 (2)

Am deutlichsten gestiegen sind die Geisterfahrten in absoluten Zahlen - auf der A2 im Wörtherseeabschnitt: +6 Meldungen

- auf der A10 zwischen Villach und Spittal: +6 M.

- auf der S36 im gesamten Verlauf: +5 M.

Am deutlichsten zurückgegangen sind die Geisterfahrten in absoluten Zahlen

- auf der S6 im steirischen Abschnitt: -14 Meldungen

- auf der A2 im Raum Wr. Neustadt: -5 M.

- auf der A9 zwischen Klaus und Bosrucktunnel: -5 M.

WANN sind Geisterfahrer unterwegs?

Halbjahreszahlen 2022:

Erstes Halbjahr: 194 (+15%; 2021: 168)

Zweites Halbjahr: 196 (-11%; 2021: 220)

Quartalszahlen 2022:

Erstes Quartal: 88 (+19%; 2021: 74)

Zweites Quartal: 106 (+13%; 2021: 94)

Drittes Quartal: 98 (-9%; 2021: 108)

Viertes Quartal: 98 (-13%; 2021: 112)

Monatsverteilung 2022:

Der Juli ist der Spitzenmonat mit 44 Falschfahrern.

Jänner: 25 (2021: 24)

Februar: 28 (25)

März: 35 (25)

April: 33 (32)

Mai: 37 (33)

Juni: 36 (29)

Juli: 44 (33)

August: 29 (44)

September: 25 (31)

Oktober: 39 (34)

November: 33 (42)

Dezember: 26 (36)

Rekordmonat seit 1994: August 2003 mit 69 Meldungen.

Wochentagverteilung 2022:

An Samstagen werden die meisten Geisterfahrer gesichtet.

Montag: 40 (2021: 50)

Dienstag: 48 (35)

Mittwoch: 44 (57)

Donnerstag: 50 (43)

Freitag: 53 (53)

Samstag: 82 (66)

Sonntag: 73 (84)

Im Tagesverlauf sind die meisten Geisterfahrer am späten Nachmittag und in den späten Abendstunden unterwegs. In den Morgenstunden von 6.00 bis 9.00 Uhr sind nur halb so viele Falschfahrer unterwegs.

Am 3. Juli werden sechs Geisterfahrer gezählt, an drei weiteren Tagen im Juni, Juli und Oktober jeweils fünf Geisterfahrer. Der Tagesrekord von zehn Geisterfahrermeldungen stammend aus dem Jahr 2006 bleibt unerreicht.

UNFALLBILANZ

2022 wird (wie zuletzt 2020) keine Person bei einem Geisterfahrerunfall getötet. 2021 sind 3 Menschen ums Leben gekommen.

Insgesamt gibt es 2022 sieben Unfälle, an denen Geisterfahrer beteiligt sind (fünf davon mit Personenschaden). Die Opferbilanz: 0 Tote, 1 Schwerverletzter und 10 Leichtverletzte. (2021: neun Unfälle, 3 Tote, 7 Schwer- und 10 Leichtverletzte). Quelle: Innenministerium.

Seit 1987 sind 120 Menschen bei Geisterfahrerunfällen in Österreich getötet worden. Dazu kommen 306 Schwerverletzte und 374 Leichtverletzte.

Die meisten Geisterfahrerunfälle in einem Jahr gab es bisher 1989 (32 Unfälle) und die meisten Toten im Jahr 1988 (13 Getötete).

DIE BUNDESLÄNDER IM DETAIL

Niederösterreich

Niederösterreich belegt nach absoluten Zahlen zum vierten Mal in Folge Rang 1 im Bundesländerranking. Die Gesamtzahl liegt im Bereich des langjährigen Durchschnitts.

Bundesländerrang: 1 (2021: 1; 2020: 1; 2019: 1, 2018: 2, 2017: 2, 2016: 2; 2015: 1; 2014: 1; 2013: 1)

Gesamtzahlen: 96 Meldungen (+5%, +5 Meldungen; 2021: 91; 2020: 67; 2019: 101; 2018: 81; 2017: 87; 2016: 66; 2015: 102; 2014: 81, 2013:

97, 2012: 108)

Bisheriger Höchstwert: 144 (2008)

Bisheriger Tiefstwert: 66 (2016)

Teilstücke:

Meiste Geisterfahrer:

- S5 gesamt: 10 (2021: 7) – österreichweit Rang 8

- A2 südlich von Wien: 8 (9)

Größte Anstiege:

- S33 gesamter Verlauf: +4 (von 3 auf 7)

Wenigste Geisterfahrer:

- S3 gesamt: 1 (1)

- S4 gesamt: 1 (2)

Stärkster Rückgang:

- A2 Raum Wiener Neustadt: -5 (von 9 auf 4)

Auffällige Autobahnknoten (mind. drei Geisterfahrer):

- Knoten Vösendorf: 5 (3)

2 Geisterfahrer in NÖ werden 2022 abseits der Autobahnen gesichtet:

2x auf der B37 bzw. B37a bei Krems.

Besondere Vorfälle:

- Am 25.2. wird am Knoten Vösendorf ein LKW als Geisterfahrer gesichtet und gemeldet, allerdings dann nicht mehr von der Polizei angetroffen.

- Am 23.4. fährt ein „Mopedauto“ mit rotem Kennzeichen auf der A2 im Raum Wiener Neustadt.

- Am 22.6. verursacht ein 84-jähriger Geisterfahrer auf der A1 zwischen dem Knoten Steinhäusl und Böheimkirchen zunächst einen Unfall und wird beim Anhalten durch die Polizei selbst in einen Auffahrunfall verwirklicht. Bilanz: zwei Leichtverletzte.

- Am 6.11. fährt ein Geisterfahrer von der A5 über den Knoten Eibesbrunn auf die S1-Nord und kann schließlich beim Tunnel Stetten von der Polizei aufgehalten werden.

- Am 15.12. endet auf der A4 zwischen Schwechat und Wien eine Geisterfahrt mit einem Unfall an der Leitschiene.

- Soweit Ö3 bekannt, können zumindest neun Geisterfahrer durch die Polizei in der Steiermark gestoppt werden.

Steiermark

Die Steiermark rangiert zum vierten Mal in Folge auf Rang 2 hinter NÖ im Bundesländerranking. Die Gesamtzahl in der Steiermark ist rückläufig, besonders auffällig ist die positive Entwicklung auf der S6, der Semmeringschnellstraße, dem am stärksten betroffen Abschnitt aus dem Vorjahr.

Bundesländerrang: 2 (2021: 2; 2020: 2; 2019: 2; 2018: 1, 2017: 1; 2016: 1; 2015: 2; 2014: 2; 2013: 2)

Gesamtzahlen: 72 Meldungen (-10%, -8 Meldungen; 2021: 80; 2020: 66; 2019: 93; 2018: 84, 2017: 96, 2016: 79, 2015: 79, 2014: 72, 2013: 75, 2012: 90) -

Bisheriger Höchstwert: 132 (1998)

Bisheriger Tiefstwert: 66 (2021)

Teilstücke

Meiste Geisterfahrer:

- S36 gesamter Verlauf: 16 (11) – österreichweit auf Rang 2. Historische Rekord-Höchstzahl in diesem Abschnitt

- S6 steirischer Abschnitt: 10 (24) – österreichweit auf Rang 9 Größte Anstiege:

- S36 gesamt: +5 (von 11 auf 16)

- S35 gesamt: +3 (von 5 auf 8)

Wenigste Geisterfahrer:

- A2 südlich von Graz: 4 (5)

Stärkste Rückgänge:

- S6 steirischer Abschnitt: -14 (von 24 auf 10) – mit Abstand Abschnitt mit größtem Rückgang in ganz Österreich

Geisterfahrer abseits der Autobahnen und Schnellstraßen: 0.

Besondere Vorfälle:

- Am 6.1. folgt ein 53-jähriger Lenker ohne Führerschein auf der A2 zwischen Lafnitztal und Bad Waltersdorf den Anweisungen seines Navis und dreht bei Hartberg um. Ein Buslenker alarmiert die Polizei, die den Falschfahrer stoppen kann.

- Am 12.1. fährt ein 41-jähriger Lenker offenbar bei Bad Waltersdorf falsch auf die A2 auf, angeblich wegen schlechter Sicht durch eine beschlagene Windschutzscheibe. Der Lenker des Begleitfahrzeugs eines Sondertransports alarmiert die Polizei. Die Geisterfahrt endet ohne Unfall.

- Am 19.6. stoppt die Polizei auf der S6 zwischen Leoben und Bruck einen schwer betrunkenen 33-jährigen Grazer. Mehrere Lenker können mit viel Glück dem Falschfahrer ausweichen.

- Am 30.6. verursacht ein Geisterfahrer auf der S36 bei Zeltweg einen Unfall, wobei das Fahrzeug in eine Betonleitwand kracht.

- Soweit Ö3 bekannt, können zumindest vier Geisterfahrer durch die Polizei in der Steiermark gestoppt werden.

Kärnten

Kärnten liegt erstmals seit 2019 auf Rang 3 im Bundesländerranking (nur knapp hinter der Steiermark) und weist mit einem Plus von 26 Meldungen den größten Zuwachs aller Bundesländer auf. In Relation zur Gesamtlänge des Autobahnnetzes belegt Kärnten Rang 1. Auf fast allen Teilstücken (Ausnahme S37) steigen die Zahlen und mit dem „A2-Wörtherseeabschnitt“ liegt jener Abschnitt österreichweit auf Rang 1, der historisch betrachtet seit Beginn der Aufzeichnungen die größte Geisterfahrer-Häufigkeit aufweist. Geisterfahrer-Hotspot ist der Großraum Villach. Hier werden auf der A2, der A10, der A11 und am Knoten Villach in Summe 54 Geisterfahrer gezählt (2021: 32).

Bundesländerrang: 3 (2021: 4; 2020: 4; 2019: 3; 2018: 4, 2017: 5, 2016: 5, 2015: 5; 2014: 5; 2013: 5)

Gesamtzahlen: 71 Meldungen (+58%, +26 Meldungen; 2021: 45; 2020: 44; 2019: 54; 2018: 45; 2017: 42; 2016: 40; 2015: 33; 2014: 35, 2013: 37, 2012: 46)

Bisheriger Höchstwert: 92 (2004)

Bisheriger Tiefstwert: 26 (2011)

Teilstücke:

Meiste Geisterfahrer:

- A2 Raum Wörthersee: 18 (2021: 12) – österreichweit Rang 1 (von 66 Abschnitten)

- A10 Villach-Spittal: 15 (9)

- A2 Villach-Arnoldstein: 9 (7)

- am Knoten Villach (A2/A10/A11): 9 (2)

Größte Anstiege:

- A2 Raum Wörthersee: +6 (von 12 auf 18)

- A10 Villach-Spittal: +6 (9 auf 15)

Wenigste Geisterfahrer:

- A2 Packabschnitt: 4 (7), davon 2 in Kärnten

- A11 gesamt: 3 (2)

- S37 gesamt: 1 (2)

Stärkste Rückgänge:

- S37 gesamt: -1 (2 auf 1)

Ein Geisterfahrer ist abseits vom ASFINAG-Netz auf der B317 bei Althofen unterwegs.

Besondere Vorfälle:

- Am 5.3. wird der Geisterfahrer, der zunächst auf der B317 bei Althofen falsch unterwegs ist, schließlich auf der S37 von der Polizei gestoppt. Ein Alkoholtest verläuft negativ.

- Am 14.6. werden auf der A10 zwischen Villach und dem Katschbergtunnel zwei Motorräder als Geisterfahrer gesichtet, aber nicht erwischt.

- Soweit Ö3 bekannt, können zumindest drei Geisterfahrer durch die Polizei in Kärnten gestoppt werden.

Tirol

In Tirol bleibt die Geisterfahrer-Gesamtlage stabil ohne große Ausreißer.

Bundesländerrang: 4 (2021: 4; 2020: 6; 2019: 6; 2018: 5; 2017: 3; 2016: 4; 2015: 3; 2014: 4; 2013: 3)

Gesamtzahlen: 45 Meldungen (keine Veränderung; 2021: 45; 2020: 30; 2019: 41; 2018: 42; 2017: 69; 2016: 50; 2015: 50; 2014: 48, 2013: 55, 2012: 55)

Bisheriger Höchstwert: 73 (2005)

Bisheriger Tiefstwert: 29 (1995)

Teilstücke:

Meiste Geisterfahrer:

- A12 Tiroler Oberland (Telfs/West-Zams): 12 (2021: 14) – österreichweit Rang 4

- A12 Tiroler Unterland (Innsbruck/Ost-Kufstein): 11 (9) – österreichweit Rang 6

- A12 Raum Innsbruck: 7 (6)

Größte Anstiege:

- A12 Raum Tiroler Unterland (Innsbruck/Ost-Kufstein): +2 (von 9 auf 11)

Wenigste Geisterfahrer:

- A13 Matrei-Brenner: 2 (1)

Stärkste Rückgänge:

- S16 Abschnitt Tirol: -2 (von 8 auf 6)

- A12 Tiroler Oberland: -2 (von 14 auf 12)

Besondere Vorfälle:

- Am 23.5. wird ein LKW als Geisterfahrer auf der A12 zwischen Wörgl und Kramsach gemeldet, aber nicht erwischt.

- Auch am 17.11. ist vermutlich ein LKW als Falschfahrer unterwegs, wird aber nicht von der Polizei angetroffen.

- Am 31.12., dem Silvestertag, fährt ein 69-jähriger Geisterfahrer auf der A12 im Oberland zwischen Telfs und Ötztal und umfährt dabei zwei Polizeisperren. Schließlich kann er doch von der Polizei aufgehalten werden. Der Alko-Test verläuft negativ, doch stuft ihn der Amtsarzt als fahruntauglich ein.

- Soweit Ö3 bekannt, können zumindest fünf Geisterfahrer durch die Polizei in Tirol gestoppt werden.

Oberösterreich

In Oberösterreich setzt sich 2022 die positive Entwicklung fort. 38 Meldungen sind der niedrigste Wert seit 1996 (damals 34 Meldungen). Erstmals seit 2012 liegt OÖ im Bundesländerranking nicht in den Top 4.

Bundesländerrang: 5 (2021: 3; 2020: 3; 2019: 4; 2018: 3; 2017: 4, 2016: 3; 2015: 4; 2014: 3; 2013: 4)

Gesamtzahlen: 38 Meldungen (-32%, -18 Meldungen; 2021: 56; 2020: 65; 2019: 50; 2018: 57; 2017: 55; 2016: 62, 2015: 47; 2014: 59, 2013: 42, 2012: 44)

Bisheriger Höchstwert: 80 (2000)

Bisheriger Tiefstwert: 34 (1996)

Teilstücke:

Kein einziges oberösterreichisches Autobahnteilstück liegt österreichweit im Vorderfeld in den Top 10.

Meiste Geisterfahrer:

- A7 Raum Linz: 7 (2021: 4) – österreichweit Rang 15

- A1 Raum Linz: 7 (8)

- A1 Seengebiet (Mondsee-Vorchdorf): 7 (11)

Größte Anstiege:

- A7 Raum Linz: +3 (von 4 auf 7)

- A9 Raum Kirchdorf: +2 (von 3 auf 5)

Wenigste Geisterfahrer:

- A7 Raum Gallneukirchen: 1 (3)

- A25 gesamt: 1 (1)

- A9 Raum Bosruck: 1 (6)

- A8 Raum Wels: 1 (5)

Stärkste Rückgänge:

- A9 Raum Bosruck: -5 (von 6 auf 1) – österreichweit nach der S6 in der Stmk der Abschnitt mit dem zweitstärksten Rückgang

- A1 Seengebiet: -4 (11 auf 7)

- A8 Raum Wels: -4 (5 auf 1)

2 Geisterfahrer in OÖ werden 2022 abseits der Autobahnen gesichtet:

2x auf der B1 im Raum Vöcklabruck.

Besondere Vorfälle:

- Am 3.2. stoppt die Polizei einen LKW-Lenker als Geisterfahrer auf der A1 zwischen dem Knoten Voralpenkreuz und Linz.

- Am 11.5. fährt ein Moped als Falschfahrer auf der S10 zwischen Freistadt und Unterweitersdorf.

- Am 1.10. fährt ein Radfahrer in falscher Richtung auf der A7 in Linz.

- Am 5.11. touchiert ein Geisterfahrer auf der A1 zwischen Regau und Seewalchen ein entgegenkommendes Fahrzeug und begeht Fahrerflucht. Die Polizei sucht nach einem schwarzen Audi und bittet um Hinweise. Als sich der 66-jährige Geisterfahrer in Salzburg in Obertrum bei der Polizei meldet, erheitert er die Öffentlichkeit, als er wie in einem bekannten Witz angibt, er glaubte, nicht er sei der Geisterfahrer gewesen, sondern ihm wären viele Falschfahrer entgegengekommen.

- Am 27.11. wird eine 31-jährige Alko-Lenkerin (1,38 Promille) auf der A1 bei Mondsee zur Geisterfahrerin und verursacht einen Unfall, als ein entgegenkommender Lenker beim Ausweichmanöver von der Fahrbahn abkommt. Später ruft sie eine Freundin in Oberwang an und bittet diese, sie abzuholen. Doch auch diese Frau ist mit 1,36 Promille stark alkoholisiert, wie sich später herausgestellt. Die beiden Frauen werden von der Polizei aufgegriffen und angezeigt.

- Am 15.12. herrscht Geisterfahrer-Alarm auf der A9 zwischen Inzersdorf und St. Pankraz. Die Polizei spricht von einem Reisebus. Das Fahrzeug wird von der Polizeistreife jedoch nicht mehr angetroffen.

- Soweit Ö3 bekannt, kann zumindest ein Geisterfahrer durch die Polizei in OÖ gestoppt werden.

Salzburg

In Salzburg ist die Geisterfahrer-Situation stabil.

Bundesländerrang: 6 (2021: 6; 2020: 5; 2019: 5; 2018: 6; 2017: 6; 2016: 6; 2015: 6; 2014: 6; 2013: 6)

Gesamtzahlen: 26 Meldungen (-4%, -1 Meldung; 2021: 27; 2020: 32; 2019: 48; 2018: 29; 2017: 27; 2016: 25; 2015: 29; 2014: 30, 2013: 30, 2012: 15)

Bisheriger Höchstwert: 52 (1999)

Bisheriger Tiefstwert: 15 (2012)

Teilstücke:

- A1 Raum Salzburg (Grenze-Mondsee): 11 (2021: 12) – österreichweit Rang 5.

- A10 Raum Pongau (Flachau-Paß Lueg): 10 (7)

- A10 Raum Salzburg-Süd Kn. Salzburg-Paß Lueg): 4 (5)

- A10 Raum Lungau Flachau-Katschbergtunnel): 1 (3)

- Knoten Salzburg (A1/A10): 0 (1)

Besondere Vorfälle:

- Am 15.2. dreht ein 43-jähriger (ohne Alkohol- und Drogeneinfluss) auf der A10 zwischen dem Ofenauer- und Hiefler Tunnel um und wird zum Geisterfahrer. In einem der Tunnels dreht er erneut um, um wieder richtig unterwegs zu sein, kann jedoch kurz darauf von der Polizei gestoppt werden.

- Am 18.12. ist ein 51-jähriger Pongauer schwer alkoholisiert auf der Heimfahrt von einer Weihnachtsfeier. Auf der A10 wird er zwischen Golling und Hüttau zum Falschfahrer. Er wird gestoppt und angezeigt, der Führerschein wird abgenommen und der Alko-Test ergibt 1,98 Promille.

- Soweit Ö3 bekannt, können zumindest drei Geisterfahrer durch die Polizei in Salzburg gestoppt werden.

Burgenland

Das Burgenland verzeichnet mit 21 Meldungen einen neuen Rekord-Höchstwert. Die bisherige Höchstzahl betrug 18 aus dem Jahr 2008.

Bundesländerrang: 7 (2021: 7; 2020: 8; 2019: 7; 2018: 7; 2017: 8; 2016: 7; 2015: 9; 2014: 9; 2013: 8)

Gesamtzahlen: 21 Meldungen (+24%, +4 Meldungen; 2021: 17; 2020: 14; 2019: 10; 2018: 15; 2017: 10; 2016: 17; 2015: 12; 2014: 7, 2013: 10, 2012: 7)

Bisheriger Höchstwert: 21 (2022)

Bisheriger Tiefstwert: 5 (2009)

Teilstücke

- A2 Wechselabschnitt: 8 (2021: 8) (2x im Burgenland, 5x in der Stmk, 1x in NÖ)

- A3 gesamt: 7 (5) (5x im Burgenland, 2x in Niederösterreich) – historische Rekord-Höchstwert auf der A3.

- S31 Raum Eisenstadt: 5 (8)

- A4 Abschnitt Burgenland: 4 (2)

- A6 gesamt: 3 (0)

- S31 Süd (Kn. Mattersburg-Dörfl): 2 (1)

- S4 gesamt: 1 (2) (0x Burgenland, 1x Niederösterreich)

Besondere Vorfälle:

- Besondere Vorfälle sind nicht bekannt, jedoch soweit Ö3 bekannt, können zumindest zwei Geisterfahrer durch die Polizei im Burgenland gestoppt werden.

Vorarlberg

In Vorarlberg ist die Geisterfahrer-Situation stabil. 14 Meldungen im Jahr 2022 entsprechen in etwa dem langjährigen Durchschnitt von 15 Meldungen.

Bundesländerrang: 8 (2021: 8; 2020: 7; 2019: 7; 2018: 8; 2017: 8; 2016: 8, 2015: 8; 2014: 7; 2013: 9)

Gesamtzahlen: 14 Meldungen (-7%, -1 Meldungen; 2021: 15; 2020: 21; 2019: 10; 2018: 12; 2017: 10; 2016: 12; 2015: 14; 2014: 18, 2013: 5, 2012: 16)

Bisheriger Höchstwert: 25 (2006)

Bisheriger Tiefstwert: 5 (2013)

Teilstücke:

- A14 Raum Bregenz: 4 (2021: 6) – österreichweit Rang 35 (von 66 Abschnitten)

- S16 Raum Bludenz: 3 (2)

- A14 Raum Bludenz: 3 (4)

- A14 Raum Dornbirn: 3 (3)

- S16 Raum Langen: 1 (0)

Besondere Vorfälle:

- Am 25.2. stoppt die Polizei einen LKW als Geisterfahrer auf der S16 zwischen Bludenz und dem Arlbergtunnel.

- Am 23.4. wird ein falschfahrender Radfahrer auf der A14 zwischen Rankweil und Götzis gemeldet.

- Soweit Ö3 bekannt, kann zumindest ein Geisterfahrer durch die Polizei in Salzburg gestoppt werden.

Wien

Wien verzeichnet mit sieben Geisterfahrern (wie schon 2020) die historisch zweitniedrigste Anzahl. (Niedrigster Wert: 5 im Jahr 2018)

Bundesländerrang: 9 (2021: 9; 2020: 9; 2019: 7; 2018: 9; 2017: 8; 2016: 8; 2015: 7; 2014: 8; 2013: 7)

Gesamtzahlen: 7 Meldungen (-42%, -5 Meldungen; 2021: 12; 2020: 7; 2019: 10; 2018: 5; 2017: 13; 2016: 12; 2015: 17; 2014: 8, 2013: 12, 2012: 12)

Bisheriger Höchstwert: 35 (2005)

Bisheriger Tiefstwert: 5 (2018)

Teilstücke:

- S2 gesamt: 2 (2021: 1)

- A4 Raum Wien: 1 (4)

- A23 gesamt: 2 (4)

- A22 Raum Wien: 1 (0)

- Brigittenauer Brücke: 1 (0)

Besondere Vorfälle:

- Am 20.4. fährt ein Radfahrer auf der „Tangente“ bei St. Marx als Geisterfahrer, wird aber nicht erwischt.

- Am 24.4. stoppt ein Autofahrer einen betrunkenen Geisterfahrer auf der S2 im Bereich Rautenweg, als er sein Auto querstellt und den Falschfahrer so an der Weiterfahrt hindert. Ein Alkoholtest ergibt 0,6 Promille. Der 37-jährige wird angezeigt.

Quelle: In der Ö3-Geisterfahrerstatistik werden alle Geisterfahrer-Warnmeldungen ausgewertet, die im Hitradio Ö3 durchgesagt und über TMCplus an die Navigationsgeräte ausgesendet werden. Quelle der Meldungen ist in fast allen Fällen die Polizei, nur vereinzelt kommen die Meldungen direkt von Hörer/innen.

