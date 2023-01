Epson spendet weitere EcoTank-Drucker an die Usain-Bolt-Stiftung in Jamaika

Hemel Hempstead, England (ots/PRNewswire) - Mehr als 200 Drucker zur Förderung frühkindlicher Bildung bereitgestellt

Epson hat weitere 125 EcoTank-Drucker an die Usain-Bolt-Stiftung gespendet, die damit nunmehr insgesamt 225 Drucker kostenlos von Epson erhalten hat. Die Usain-Bolt-Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, die Chancen für die Menschen in Jamaika durch Bildung und kulturelle Entwicklung zu verbessern. Die Drucker werden an Grundschulen verteilt, um die frühkindliche Bildung zu unterstützen.

Die gespendeten Drucker im Wert von über 50.000 € wurden im Rahmen einer Feierstunde in der New Providence Primary School in Kingston, Jamaika, präsentiert. Ehrengäste bei der Feierstunde waren neben Epson Markenbotschafter Usain Bolt die Direktorin der New Providence Primary School, Olga Robinson Clarke, der Minister für Bildung und Jugend, Fayval Williams, sowie der Vorsitzende der Usain-Bolt-Stiftung, Winsome Wilkins. Die New Providence Primary School ist nur eine von vielen Schulen in Jamaika, die einen EcoTank-Drucker bekommen. Damit können Arbeitsblätter und sonstige Unterrichtsmaterialien gedruckt werden, zu denen viele Kinder bisher keinen Zugang hatten.

Usain Bolt, seit zwei Jahren Markenbotschafter von Epson Europe, nahm die EcoTank-Drucker für seine Stiftung in Empfang und bedankte sich mit den Worten: „Meine Stiftung kümmert sich vor allem um frühkindliche Bildung. Daher finde ich es so wichtig, dass Kinder Informationen und Lernmittel zur Verfügung gestellt bekommen, wenn sie diese besonders dringend benötigen. Wir sind Epson sehr dankbar für die Unterstützung, die nun schon zwei Jahre anhält."

Bildungs- und Jugendminister Fayval Williams freute sich: „Während der Pandemie zeigte sich, dass nicht alle Schüler die nötigen technischen Geräte besitzen. Mit diesen Druckern können nun mehr Schüler und Studierende die Arbeitsmaterialien bekommen, die sie im Unterricht benötigen."

Über die Nutzung der Drucker in der New Providence Primary School sagte Schulleiterin Olga Robinson Clarke: „Technologie ist eine enorme Unterstützung beim Unterrichten unserer Kinder. Viele von ihnen sind jedoch nicht in der Lage, Bücher zu kaufen. Mit den gespendeten Druckern können wir ihnen gezielt helfen."

Epson teilt das Bestreben von Usain Bolt, Kindern überall die bestmögliche Bildung anzubieten, und unterstützt die in den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung formulierte Forderung nach inklusiver und hochwertiger Bildung für alle. Mary McNulty, Head of PR and Communications bei Epson Europe, erklärte bei der Übergabe der Drucker im Namen des Unternehmens: „Epson ist weltweit ein technologischer Marktführer für das Bildungswesen. Ein zentrales Motto unserer Gesamtstrategie lautet: Bessere Bildung durch Technologie. Wir hoffen, dass diese Spende Kindern in Jamaika hilft, eine gute Bildung zu erwerben und ihr Potenzial freizusetzen.

Aber wir können nur gemeinsam wirklich erfolgreich sein. Deshalb sind Partnerschaften wie diese und viele andere überall auf der

Welt so wichtig, damit wir alle weiter wachsen und uns entwickeln können."

Epson® ist eine eingetragene Marke der Seiko Epson® Corporation. Alle anderen in diesem Dokument genannten Produktnamen dienen lediglich zur Identifikation und können Marken bzw. eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein. Alle Angaben können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Irrtümer und Auslassungen sind vorbehalten.

Über Epson

Epson ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das die Gesellschaft mithilfe effizienter, kompakter und präziser digitaler Technologien darin unterstützt nachhaltig zu handeln. Es stärkt sie weiter, indem es Menschen, Dinge und Informationen miteinander verbindet. Das Unternehmen nimmt sich den gesellschaftlichen Problemen an, indem es innovative Lösungen für die Bereiche Heim- und Bürodruck, kommerziellen und professionellen Druck, industrielle Fertigung sowie visuelle Kommunikation und Lifestyle anbietet. Epson wird bis zum Jahr 2050 CO -negativ werden und keine endlichen Ressourcen wie Öl und Metalle mehr verbrauchen.

Unter der Führung der SEIKO EPSON CORPORATION mit Sitz in Japan erzielt die Epson Gruppe weltweit einen Jahresumsatz von rund 7,3 Milliarden Euro (1 Bio. JPY). global.epson.com/

Epson® ist eine eingetragene Marke der Seiko Epson® Corporation. Alle anderen in diesem Dokument genannten Produktnamen dienen lediglich zur Identifikation und können Marken bzw. eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein. Alle Angaben können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Irrtümer und Auslassungen sind vorbehalten.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1988056/Epson_Europe_1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/epson-spendet-weitere-ecotank-drucker-an-die-usain-bolt-stiftung-in-jamaika-301728131.html

Rückfragen & Kontakt:

Leonie Toal,

leonie.toal @ epson.eu,

+447766422176