Bundespräsident gratuliert SOS Mitmensch zum 30. Geburtstag

Alexander Van der Bellen: „Angstmachen mit Mutmachen entgegentreten“

Wien (OTS) - Heute vor genau 30 Jahren fand das sogenannte Lichtermeer am Wiener Heldenplatz statt. Eine der größten Kundgebungen der Zweiten Republik und gleichsam der Startpunkt für SOS Mitmensch.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen gratulierte bei einem Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern des Vereins in der Hofburg persönlich zum Jubiläum: „Kaum zu glauben, dass das Lichtermeer nun schon so lange her ist. Hunderttausende standen Anfang 1993 Seite an Seite am Heldenplatz und setzten ein weithin sichtbares Zeichen für Menschlichkeit und gegen Rassismus. Sie haben damit den Startpunkt für viele weitere Aktionen, die Mitmenschlichkeit im Zentrum haben und die Zivilgesellschaft bis heute prägen, markiert“, so der Bundespräsident, der den Anwesenden für ihr wichtiges Engagement dankte.

In der Zwischenzeit habe sich viel getan, betonte der Bundespräsident im Anschluss an ein Arbeitsgespräch mit u.a. SOS-Mitmensch-Obmann Max Koch, Geschäftsführerin Gerlinde Affenzeller und Geschäftsführer Alexander Pollak: „Das Engagement für Menschenrechte ist heute aber leider mindestens genauso nötig wie damals. Sei es nun der Kampf gegen Armut, Hetze und Ungerechtigkeit – oder für gelungene Integration und Zivilcourage.“ SOS Mitmensch habe seit dem Lichtermeer unzählige weitere „leuchtende Zeichen“ gesetzt und damit vielfach ein menschenrechtliches Gegengewicht geliefert: „Indem Sie dem Angstmachen mit Mutmachen entgegentreten“, so Alexander Van der Bellen.

„Die persönliche Gratulation von Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu unserem 30-jährigen Jubiläum ist eine große Ehre für uns und ein wichtiges Zeichen der Anerkennung unserer unabhängigen und für die Politik oftmals unbequemen Menschenrechtsarbeit“, danken die Vertreterinnen und Vertreter von SOS Mitmensch dem Bundespräsidenten für den Empfang und für seine stärkenden Worte. Zugleich verweisen die Vertreterinnen und Vertreter der Menschenrechtsorganisation darauf, dass das Jubiläum kein Grund zum Zurücklehnen sei, sondern der Einsatz für Menschenrechte und gegen Unrecht angesichts zahlreicher Krisen, Herausforderungen und Missständen keine Atempause kenne.

Fotos vom Treffen werden auf der Website www.bundespraesident.at veröffentlicht.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Präsidentschaftskanzlei, Presse und Kommunikation

(++43-1) 53422 230

kommunikation @ hofburg.at

http://www.bundespraesident.at