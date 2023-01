ÖH Med Graz zur Erhöhung der KPJ Aufwandsentschädigung

Wir freuen uns, dass ab Februar die KPJ Aufwandsentschädigung in KAGes Häusern auf 900 Euro (von 650 Euro) erhöht wird Laurin Erlacher (1. stv. Vorsitzender ÖH Med Graz) 1/5

Für uns ist die Erhöhung der Aufwandsentschädigung ein erster Schritt in die richtige Richtung Johanna Brehmer (Vorsitzende ÖH Med Graz) 2/5

Längerfristig streben wir jedoch eine weitere Anhebung an Johanna Brehmer (Vorsitzende ÖH Med Graz) 3/5

Es braucht ein stimmiges Gesamtpaket an Maßnahmen, damit wir angehende Mediziner*innen nach dem Studium in der Steiermark bleiben Johanna Brehmer (Vorsitzende ÖH Med Graz) 4/5

Wir werden die begonnenen Gespräche fortsetzen und sind optimistisch gemeinsam mit unseren Partner*innen weitere Verbesserungen erarbeiten zu können Laurin Erlacher (1. stv. Vorsitzender ÖH Med Graz) 5/5

Graz (OTS) - „ Wir freuen uns, dass ab Februar die KPJ Aufwandsentschädigung in KAGes Häusern auf 900 Euro (von 650 Euro) erhöht wird “, berichtet Laurin Erlacher (1. stv. Vorsitzender der ÖH Med Graz). Zusätzlich erfahren Studierende im Diplomstudium Zahnmedizin in ihrem 6. Studienjahr eine Gleichstellung mit den Studierenden der Humanmedizin und erhalten erstmalig und einmalig in Österreich eine Aufwandsentschädigung von 900 Euro pro Monat.

Seit Monaten hat das Vorsitzteam der ÖH Med Graz zahlreiche Gespräche mit der Landespolitik, der KAGes und der Ärztekammer Steiermark geführt und auf die finanziell herausfordernde Situation der Studierenden aufmerksam gemacht. „ Für uns ist die Erhöhung der Aufwandsentschädigung ein erster Schritt in die richtige Richtung “, erklärt Johanna Brehmer (Vorsitzende der ÖH Med Graz). „ Längerfristig streben wir jedoch eine weitere Anhebung an .” Die Ärztekammer Wien hat im Dezember 1700 Euro gefordert.



Neben einer fairen Aufwandsentschädigung spielen viele weitere Faktoren bei der Auswahl von Praktikumsstellen (Famulaturen und Klinisch Praktisches Jahr) eine Rolle. „ Es braucht ein stimmiges Gesamtpaket an Maßnahmen, damit wir angehende Mediziner*innen nach dem Studium in der Steiermark bleiben “, so Brehmer. Konkrete Vorschläge hat die ÖH Med Graz bereits in vielen Gesprächen und Aussendungen platziert. Dazu gehören strukturierte Fortbildungskonzepte für Studierende und Jungmediziner*innen, ein Mobilitätszuschuss für Praktika in Krankenanstalten außerhalb von Graz sowie eine Vereinfachung der organisatorischen Rahmenbedingungen. „ Wir werden die begonnenen Gespräche fortsetzen und sind optimistisch gemeinsam mit unseren Partner*innen weitere Verbesserungen erarbeiten zu können ”, fasst Laurin Erlacher zusammen.

Rückfragen & Kontakt:

ÖH Med Graz

Vorsitzeam: Johanna Brehmer, Laurin Erlacher, Lukas Jager

oeh-vorsitz @ medunigraz.at

Tel. Nr. zu den Büroöffnungszeiten:

031638573082