Generalsekretärin Eva Wildfellner wechselt als Kabinettsdirektorin in die Präsidentschaftskanzlei

Generalsekretariat im BMKÖS wird nicht nachbesetzt

Wien (OTS) - Die Generalsekretärin und Präsidialsektionschefin des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, Öffentlicher Dienst und Sport, Eva Wildfellner, wechselt in die Präsidentschaftskanzlei und wird dort mit der Funktion der Kabinettsdirektorin betraut. Das Generalsekretariat im BMKÖS war insbesondere für den Start der neuen Regierung und der Organisation des neuen Ressorts von großer Bedeutung. Vizekanzler Werner Kogler gratuliert Eva Wildfellner zu ihrer künftigen Aufgabe und dankt für ihren maßgeblichen Beitrag in der Bewältigung großer Herausforderungen in dieser Legislaturperiode, allen voran während der Corona-Pandemie.

Vizekanzler und Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport Werner Kogler: „Eva Wildfellner ist eine große Unterstützung in der Entwicklung und im Management des BMKÖS gewesen. Sie hat durch ihre ausgezeichnete Fachkompetenz und Management-Fähigkeiten sowie ihre hohe Anerkennung quer über die Ressorts hinweg maßgeblich zum Erfolg unseres Ministeriums beigetragen. Ich danke Eva Wildfellner für ihren enormen Einsatz und wünsche ihr alles Gute für die neue Aufgabe.“

Eva Wildfellner ist seit Jänner 2020 Generalsekretärin im BMKÖS. Die Juristin begann ihre Berufslaufbahn 2007 als Mitarbeiterin einer Rechtsabteilung im Gesundheitsministerium. In der Folge war sie in mehreren Ressorts in unterschiedlichen Führungsfunktionen tätig. Ihre Expertise wird sie nun ab 26. Jänner im Team von Bundespräsident Alexander Van der Bellen einbringen.



Vizekanzler Kogler hat entschieden, das Generalsekretariat im Bundesministerium für Kunst, Kultur, Öffentlicher Dienst und Sport nicht nachzubesetzen. Mit der Leitung der Präsidialsektion im BMKÖS wird der bisherige Stellvertreter, Stefan Imhof, betraut.

