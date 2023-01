Tier- und Umweltschutz: Wofür die Parteien stehen

Tierschutz Austria veröffentlicht Fragenkatalog der Parteien vor NÖ-Wahl

Vösendorf (OTS) - Herdenschutz oder Wolfstötung? Wie soll der Biodiversitätskrise in Österreich entgegenwirkt werden? Braucht es eine Lebensmittelkennzeichnung in der Gastronomie? Um Wählerinnen und Wähler für die Landtagswahl in Niederösterreich am 29. Jänner einen besseren Einblick zum Standpunkt der Parteien zu tier- und umweltschutzrelevanten Themen zu geben, veröffentlicht Tierschutz Austria einen Fragenkatalog, der vorab von den Parteien beantwortet wurde.

Neben der Wolfthematik, der Biodiversitätskrise und der Relevanz von einer Lebensmittelkennzeichnung in der Gastronomie äußern sich die SPÖ, VPNÖ, KPÖ, FPÖ, NEOS, MFG, Ziel und die Grünen zu der anhaltenden Bodenversiegelung, die Rückkehr der großen Beutegreifer und dem generellen Stellenwert den Tierschutzthemen in der Partei haben. Alle Antworten findet man auf der Tierschutz Austria Website: Niederösterreichische Parteien zu verschiedenen Tierschutzthemen - Tierschutz Austria - Die Stimme der Tiere. Seit 1846. (tierschutz-austria.at)

Rückfragen & Kontakt:

Tierschutz Austria

Sophie Reiter

Pressereferentin

stv. Pressesprecherin

+43 699 16604008

sophie.reiter @ tierschutz-austria.at

www.tierschutz-austria.at