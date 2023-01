Forum Katholischer Erwachsenenbildung zum Welttag der Bildung: Lebenswerte Gesellschaft als oberstes Ziel

Wien (OTS) - „Kirchliche Erwachsenenbildung ermöglicht Räume der Begegnung und des Dialogs. Eine ‚Dienstleistung‘ für unsere Gesellschaft, die wichtiger denn je geworden ist“ , so Bernd Wachter, Bundesgeschäftsführer im Forum Katholischer Erwachsenenbildung, anlässlich des „Welttags der Bildung“, der am 24. Jänner bereits zum 4. Mal begangen wird.



2022 feierte das Forum Katholischer Erwachsenenbildung sein 25-jähriges Bestehen

Dass die Angebote des Forums Katholischer Erwachsenenbildung für Gesellschaft und Kirche gleichermaßen relevant sind, hat auch die rege Teilnahme an einer Online-Gesprächsreihe mit namhaften Expert*innen aus Medien, Kirche und Politik im vergangenen Jubiläumsjahr gezeigt.

Prominente Gäste wie der ehemalige Caritas-Präsident Franz Küberl oder Furche-Chefredakteurin Doris Helmberger-Fleckl, um nur zwei zu nennen, haben an fünf verschiedenen Terminen mit Vertretern des Forums über Herausforderungen und Chancen kirchlicher Erwachsenenbildung in Österreich gesprochen.

Mit rund 100 Teilnehmenden ist dann auch das Symposium anlässlich des 25-jährigen Bestehens dieses großen Dachverbands im Herbst 2022 gut besucht gewesen. Unter dem Titel „Bildung für eine künftige Welt“ sind zahlreiche prominente Redner aus dem kirchlichen Erwachsenenbildungsbereich ins Wiener Kardinal-König-Haus geladen worden, um gemeinsam über Status Quo und Zukunft der kirchlichen Erwachsenenbildung zu reflektieren. Dabei haben u.a. die Wiener Pastoraltheologin Regina Pollak oder der Professor für Religionspädagogik Anton Bucher ein Plädoyer für eine „offene“ und vorausschauende Erwachsenenbildung gehalten.

Für 2023 ist die Herausgabe eines Sammelbandes des Forums Katholischer Erwachsenenbildung geplant, in dem u.a. die Ergebnisse der 5-teiligen Talkreihe nachzulesen sind. Der Sammelband spannt den Bogen von der Positionierung katholischer Erwachsenenbildung in Österreich hin zu deren Wirkung auf Gesellschaft und Individuum.

Einsatz für offene und dialogische Auseinandersetzung mit aktuellen Themen

Im Forum Katholischer Erwachsenenbildung engagieren sich rund 650 Hauptamtliche und 11.000 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus über 70 kirchlichen Bildungseinrichtungen für eine zeitgemäße, kirchliche Erwachsenenbildung in ganz Österreich.

In den Vorträgen, Lehrgängen und Seminaren und vielen weiteren Formaten der kirchlichen Erwachsenenbildung geht es um die Befähigung zur offenen und dialogischen Auseinandersetzung mit brisanten Themen der heutigen Zeit. Und das vielfach auch im Rahmen digitaler Angebote, die seit Beginn der Corona-Pandemie zunehmend an Fahrt aufgenommen haben.

Für Forum-Bundesgeschäftsführer Bernd Wachter steht dabei vor allem eines im Vordergrund: „Wir brauchen zeitgemäße, kirchliche Erwachsenenbildung, damit die Welt gerechter und friedvoller wird, und wir alle respektvoller im Umgang miteinander werden.“

