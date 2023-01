Wer Qualität verspricht, muss Qualität bieten

Ausbildungen der ARS Akademie durch Austrian Standards zertifiziert

Wien (OTS) - Mit einem Zertifikat vorweisen können, was man kann? Darüber freuen sich nach Absolvierung der Weiterbildung nicht nur erfolgreiche Teilnehmende, sondern auch der Seminaranbieter selbst. So zum Beispiel die ARS Akademie, die sich seit Beginn dieses Jahres „Autorisierter Bildungspartner“ von Austrian Standards nennen darf und damit eine weitere unabhängige Auszeichnung ihrer Angebotsqualität erhält.

Ausbildung mit Qualitätssiegel

„ Bei der Planung unserer Aus- und Weiterbildungen stehen immer unsere Kund*innen im Mittelpunkt. Ihnen das bestmögliche Seminar- und Lernerlebnis in höchster Qualität zu liefern, ist das Ziel unserer täglichen Arbeit. Daher freut es uns besonders, ab jetzt auch offizielle Bildungspartnerin von Austrian Standards zu sein. Denn ein weiteres Mal bestätigt uns damit eine objektive und unabhängige Stelle, dass wir unser Ziel in der Praxis erreichen “, erklärt Nora Ceipek, Leiterin Programm Management bei der ARS Akademie. Auch für die Teilnehmenden sieht Dr. Veronika Hofer, Senior Portfolio Manager Certification bei Austrian Standards, Vorteile: „Das Gütekriterium des Autorisierten Bildungspartners unterstreicht die hohe Qualität von Ausbildungen der ARS Akademie, die mit einem von Austrian Standards ausgestellten Personenzertifikat gem. ISO/IEC 17024 abschließen. Die Teilnehmenden können sich also sicher sein, dass ihr Lehrgang die jeweiligen Kriterien erfüllt.“

ARS Akademie – vielfach ausgezeichnet

Dabei handelt es sich hierbei für die ARS Akademie nicht um die erste Zertifizierung: Neben der Auszeichnung von Austrian Standards kann das Bildungsinstitut unter anderem auch das Ö-Cert vorweisen. Ceipek betont: „Diese Zertifizierung für qualitative Erwachsenenbildung gilt als Voraussetzung bei vielen Förderstellen und hilft damit Weiterbildungsinteressierten, ihre Ausbildung mit finanzieller Unterstützung besuchen zu können.“ Die Zertifizierung der Leitbetriebe Austria zeichnet hingegen die unternehmerische Vorbildfunktion der ARS Akademie aus. Dies umfasst neben einer starken Markt- und Werteorientierung auch die Eigenschaft, Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt zu übernehmen.

Über die ARS Akademie

Die ARS Akademie ist Österreichs größter privater Fachseminaranbieter und in allen Bundesländern vertreten. Mehr als 1.200 ausgewählte Top-Expert*innen aus Wirtschaft, Praxis und Legistik geben ihr Wissen in über 1.200 verschiedenen Veranstaltungen an über 16.500 Teilnehmende pro Jahr weiter. Ob topaktuelle gesetzliche Änderungen, neueste Trends oder Basiswissen für den beruflichen Aufstieg – die ARS Akademie bietet mit 13 Fachbereichen ein breites Spektrum an Seminarinhalten und Branchenthemen und deckt so jeden Weiterbildungswunsch ab. Die Seminare können als Präsenz-Veranstaltung und oftmals auch als Online-Seminar im Virtual Classroom besucht werden. Auf Wunsch können die Weiterbildungen als Inhouse-Seminar gebucht werden.





