Große Vorfreude auf den 100. Jägerball

Der traditionsreiche Jägerball findet heuer zum 100. Mal am Montag, den 30. Jänner 2023 in der Wiener Hofburg und der Spanischen Hofreitschule statt.

Wien (OTS) - Der Ball des Vereines Grünes Kreuz zählt mit seinen rund 5.000 Gästen zu den beliebtesten Tanzveranstaltungen Wiens. Der Jubiläums-Jägerball, der im Zeichen aller Bundesländer steht, hat künstlerisch ein breites Spektrum zu bieten: Von Jagdhornbläsern aus den verschiedensten Bundesländern, den Tiroler Kaiserjägern bis hin zu Oper und Ballett.

Neues & Altbewährtes beim Jubiläumsball

Die Eröffnung des 100. Jägerballes wird für festliche Stimmung im prachtvollen Festsaal der Wiener Hofburg und der Spanischen Hofreitschule sorgen! Die künstlerische Leitung hierfür übernimmt Daniel Serafin, der als Kulturmanager bereits mit seinen Inszenierungen beim Viennese Opera Ball New York oder durch seine Funktion als künstlerischer Direktor der Oper im Steinbruch St. Margarethen, überzeugte.

Die Besucher freuen sich schon auf die Pirsch nach Neuem, Altbewährtem und vielen Highlights. Neben traditionsgemäßer Live-Jagdhornbläsermusik zählen auch „WILDe“ kulinarische Schmankerln, unterschiedlichste Musikrichtungen in den prachtvollen Sälen, die zum Tanzen einladen, ein typischer Wiener Heurigen, u.v.a.m. zum Rahmenprogramm. Bei der Tombola für den guten Zweck haben die Gäste die Möglichkeit einen oder mehrere der 1.500 tollen Preise zu gewinnen. Die 3.000 Lose werden am gesamten Ball ab Einlass angeboten. Die Mitternachtsquadrille im Festsaal ist ein beliebtes Highlight der Gäste. Um 01.00 Uhr findet eine weitere Publikumsquadrille in der Spanischen Hofreitschule statt.

Die Wein-Experten von Motto Catering und Falstaff haben sich die Auswahl des Jägerballweins 2023 nicht leicht gemacht. Das Weingut Esterhazy freut sich mit erlesenen Weinen die Gäste verwöhnen zu dürfen. Der Jägerball-Wein beim 100. Jägerball ist ein Burgenländischer Grüner Veltliner, Jahrgang 2021 vom Weingut Esterházy.

DI Matthias Grün Geschäftsführer der Esterhazy Betriebe GmbH begrüßte den diesjährigen Weinpaten, den Schauspieler und Winzer Martin Weinek gemeinsam mit der Präsidentin des Vereins Grünes Kreuz Dr. Christa Kummer-Hofbauer am Weingut Esterházy zur Präsentation des Jägerballweins beim Jubiläums-Ball.



Kulinarisch dürfen sich die Ballgäste auf Wildspezialitäten und typische Wiener Kost einstellen. Ein weiteres Highlight am 100. Jägerball ist die Original Ausseer Herzerlbrennerin, die den Gästen ihre persönlichen Herzenswünsche in Holzherzen brennt. In der Jägerball-Fotobox werden besondere Augenblicke einer rauschenden Ballnacht eingefangen. Für alle Damen wird es den traditionellen Künstlerfächer geben, wenn es am Tanzparkett oder auf der Pirsch heiß her geht. Und auch beim 100. Jägerball gibt es wieder für alle Ballbesucher das Falstaff Jägerball-Special!

„Mit dem Jubiläumsball wollen wir darauf hinweisen, dass der Jägerball nicht nur eine Unterhaltungs-veranstaltung, sondern der älteste karitative Ball Österreichs ist. Der soziale Zweck rückt immer mehr in den Vordergrund“, sagte die Präsidentin des Vereins Grünes Kreuz, Dr. Christa Kummer-Hofbauer, im Vorfeld der Veranstaltung.





Programm

20.00 Uhr: Einlass



21.00 Uhr im Festsaal der Wiener Hofburg: Einzug Ehrenpräsidium, Ehrendelegation, Ehrenkomitee und feierliche Eröffnungszeremonie mit:

Olga Esina, Primaballerina der Wr. Staatsoper

Opernsänger & Grammy-Preisträger KS Herbert Lippert



danach Eröffnung durch das Jungdamen- und Jungherrenkomitee

23.00 Uhr: Festliche Eröffnung in der Spanischen Hofreitschule

Sofia Vinnik mit der Carmen Arie „Habanera“



23.55 Uhr: Verkündung der Tombola Gewinnerfarbe

24.00 Uhr: Mitternachtsquadrille im Festsaal

01.00 Uhr: Publikumsquadrille in der Spanischen Hofreitschule

05.00 Uhr: Ballende





Die Entstehung des Jägerballs und die Gründung des Vereins

Alexander Prinz zu Solms-Braunfels war es ein Herzenswunsch unschuldig in Not geratene Jäger und deren Familien zu helfen und zu unterstützen. Gemeinsam mit engagierten Jägern organisierte er daher den 1. Wiener Jägerball. Am 04. März 1905 läutete er mit dieser Tanzveranstaltung im Hotel Continental eine ungeahnte Tradition ein. Der außergewöhnliche Erfolg des Abends war gleichzeitig die Geburtsstunde des Vereines Grünes Kreuz. Am 26.10.1905 wurde der Verein Grünes Kreuz offiziell gegründet. Bis heute wird der Leitgedanke „Jäger helfen Jägern“ mit großer Freude und Ehre sowohl im Vereinsleben, als auch beim Jägerball umgesetzt.

Datum: 30.01.2023, 21:00 - 23:30 Uhr

Ort: Wiener Hofburg

Wien, Österreich

