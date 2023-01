Charity-Veranstaltung im Kulturzentrum Café 7*Stern zu Gunsten der CARITAS Wien

Prominente Unterstützer*innen für Startschuss der Eventreihe "Was ist eigentlich los"

Es war mir wichtig ein Format zu schaffen, dass es so nicht gibt, Wohnzimmertalks mit einer breiten Palette an verschiedenen Menschen. Host der Eventreihe Florian Wischenbart 1/5

Jeder darf gehen und kommen wann immer es beliebt, es gibt Getränke und Snacks, und der Erlös geht an einen karitativen Zweck, in diesem Fall an die Caritas Wien. Host der Eventreihe Florian Wischenbart 2/5

Es werden also verschiedene Projekte oder Menschen vorgestellt und gleichzeitig wird auch die heimische Gastronomie gestärkt. Host der Eventreihe Florian Wischenbart 3/5

Es geht darum, dass wir verstehen, das wir nur zusammen und miteinander die verschiednen Herausforderungen bestreiten können Host der Eventreihe Florian Wischenbart 4/5

Every euro helps even if you have the feeling that you don't make much of a difference with one euro, if everyone gives one euro, then something can be created Star Violinist Yury Revich 5/5

Wien (OTS) - Diese Philosophie initiierte Florian Wischenbart mit seinem Management Wischenbart Productions, schnell fand er mit Künstlermanager Kristian Achtsnith und dessen Künstlervermittlung Artist Meshwork Management einen Partner, der mit ihm diese Eventreihe auf die Bühne bringen wollte.

Ein weiteres Mal gelang es Florian Wischenbart unter Beweis zu stellen, dass sein Netzwerk vielseitig und spannend ist.



" Es war mir wichtig ein Format zu schaffen, dass es so nicht gibt, Wohnzimmertalks mit einer breiten Palette an verschiedenen Menschen.

Jeder darf gehen und kommen wann immer es beliebt, es gibt Getränke und Snacks, und der Erlös geht an einen karitativen Zweck, in diesem Fall an die Caritas Wien.

Es werden also verschiedene Projekte oder Menschen vorgestellt und gleichzeitig wird auch die heimische Gastronomie gestärkt.

Es geht darum, dass wir verstehen, das wir nur zusammen und miteinander die verschiednen Herausforderungen bestreiten können ".

Prominente Diskutanten aus der Kunst- und Kulturszene auf der Bühne.

Vergangenen Freitag hatten Gäste im gemütlichsten Wohnzimmer, dem Café 7*Stern, die Möglichkeit angeregt mitzudiskutieren.

Darunter u.a. Content Creator & Model Florian Macek, welcher tagtäglich mehr als 700.000 seiner Follower auf Instagram inspiriert und aus den letzten Projekten als Model erzählte, Star Violinist Yury Revich, der über seine nächsten Konzerte und Projekte sprach und klar machte, dass es nicht darum geht wieviel man gibt, sondern das man verstehen muss, dass geben hilft " Every euro helps even if you have the feeling that you don't make much of a difference with one euro, if everyone gives one euro, then something can be created " .

Hans-Christian Hasselmann, Gründer "Das LOT", das Lot ist Forschungslabor, Produktionsstudio & Veranstaltungsraum und begreift sich als Hafen und Anlegestelle für Künstler:innen, Kreative und Forschende aller Sparten. Das LOT soll die zentrale Anlaufstelle für transdisziplinäre Kunst & Artistic Research werden - Arbeiten, Probieren und Scheitern einen Raum geben, und Besucher:innen echte Mitsprache, Teilhabe und neue Kunst ermöglichen.

Das LOT freut sich jederzeit über Besuch und vermietet Raum zum Arbeiten, Probieren und Präsentieren.

Im Zuge der Veranstaltung wurde mit mehreren musikalischen Kostproben der erste Teil der Cast des Musicals „Next to Normal - fast normal“, freudig präsentiert.



Musical | Musik von Tom Kitt | Buch und Gesangstexte von Brian Yorkey | Deutsch von Titus Hoffmann

Original-Broadwayproduktion von David Stone, James L. Nederlander, Barbara Whitman, Patrick Catullo und Second Stage Theatre

Diana Goodman - Lena Maria Steyer | Gabriel Goodman - Alexander Irrgang

Dan Goodman - Sankil Jones | Dr. Fine/ Dr. Madden - Richard Peter

Der nächste Eventtermin findet schon am Samstag 28.1.2023 statt bei dem Sie recht herzlich eingeladen sind und weitere interessante Gäste wie u.a. Institutsleiterin des Lehrganges „Art & Economy“ der Angewandten Wien Frau Mag. Dr. Silke Vollenhofer, Schauspieler Georg Rauber, Star Pianistin Nareh Arghamanyan, Künstlermanager Dominik Joelsohn, Schauspieler Damyan Andreev uvm. antreffen können.

ZUM CAFÉ 7*STERN:

Bestehend aus Café und Veranstaltungslokal verbindet es in gemütlichem Ambienten das 7*Stern Wohnzimmer und versteht sich als offener Raum für Alltagskultur, Kunst und Politik.



28.01.2023

Ort: CAFÉ 7*STERN | Siebensterngasse 31, 1070 Wien



Einlass: 18:30 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr

Moderation: Florian Wischenbart

Über Wischenbart Productions:

Wischenbart Productions (www.wischenbartproductions.com) ist eine Full-Service-Produktionsfirma, die sich auf Kreativität und Innovation konzentriert.

Ihr Auftritt, bitte!

Bühne auf: Im Zusammenspiel einer starken Idee und Ansage, der durchdachten wirkungsvollen Präsentation und solidem Projektmanagement wollen Sie einen nachhaltigen Eindruck vermitteln?

Wir helfen Ihnen, die richtigen Themen für Ihre Kommunikation zu finden und diese inhaltlich und gestalterisch so aufzubereiten, dass Sie nicht nur den Anschluss an die aktuellen Trends nicht verpassen, sondern diese auch maßgeblich mitgestalten.

WAS IST EIGENTLICH LOS?

Martha Graham sagte einmal: „Wir sollten nicht nur das akzeptieren, was wir sehen. Wir sollten uns viel mehr für das entscheiden, was wirklich ist.“



DIESE PHILOSOPHIE VERFOLGEN WIR BEI UNSEREM VERANSTALTUNGSFORMAT



„WAS IST EIGENTLICH LOS?“



Am 28.1 haben Sie die Möglichkeit, mit verschiedensten Persönlichkeiten aus der Kunst- und Kulturszene mitzudiskutieren, oder aber eingeladen über das Alltagsgeschehen hinaus spannende Theorien aufzustellen und mitzudiskutieren!

Datum: 28.01.2023, 19:00 - 22:00 Uhr

Ort: Cafe 7Stern

Siebensterngasse 31, 1070 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Florian Wischenbart

+43 676 49 37 787



office @ wischenbartproductions.com

www.wischenbartproductions.com