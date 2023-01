ORF Niederösterreich: Große TV-Diskussion zur NÖ-Landtagswahl 2023

Sendetermin: Donnerstag, 26. Jänner 2023, um 21.05 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Um Wahlziele, Schwerpunkte und die wichtigsten Ideen für Niederösterreich der Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der im Landtag vertretenen Parteien geht es auch in der finalen Wahlkampfwoche. Am 26. Jänner treffen die Parteispitzen von ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grünen und NEOS im Landhausschiff in St. Pölten zur großen Fernsehdiskussion zusammen. Diese wird um 21.05 Uhr bundesweit in ORF 2 ausgestrahlt - moderiert von ORF-Niederösterreich-Chefredakteur Benedikt Fuchs und ORF-Radio-Politik-Journalistin Julia Schmuck, die im vergangenen Sommer bereits mit Tobias Pötzelsberger durch die ORF-Sommergespräche geführt hat.

Der Wahltag im ORF Niederösterreich

Ab 16 Uhr auf Radio Niederösterreich und ab 15.30 Uhr in ORF 2

Am 29. Jänner berichtet Radio Niederösterreich ab 16.00 Uhr in einer Sondersendung über die Wahl – Alice Herzog führt durch die Sendung. Im TV berichtet eine „Zeit im Bild Spezial“ schon ab 15.30 Uhr. Ab 17.00 Uhr präsentieren ORF-NÖ-Chefredakteur Benedikt Fuchs, die stellvertretende Chefredakteurin Claudia Schubert und „NÖ heute“-Moderator Werner Fetz aus dem Landhausschiff in St. Pölten erste Hochrechnungen, Schaltungen zu den Reporterinnen und Reportern in die Parteizentralen und erste Interviewrunden.

Auf noe.ORF.at wird es am Wahltag einen Live-Ticker geben und auch auf den Social-Media-Plattformen wird der ORF Niederösterreich über die wichtigsten Entwicklungen des Wahlsonntags berichten.

Politikwissenschafter Peter Filzmaier zu Gast in der „Radio-NÖ-Nahaufnahme“

Sendetermin: Sonntag, 29. Jänner 2023, um 9.04 Uhr auf Radio Niederösterreich

Am Vormittag des Wahltags ist Politikwissenschafter Peter Filzmaier eine Stunde lang zu Gast in der „Radio-NÖ-Nahaufnahme“ bei Alice Herzog. Als „Kommunikator des Jahres“ wurde er schon einmal ausgezeichnet, seine Analysen gelten als pointiert und verständlich. Im persönlichen Interview lernen wir Peter Filzmaier von seiner privaten Seite kennen – als Vater und Ehemann und wir erfahren mehr über seine Leidenschaft fürs Laufen und den FC Barcelona. Am Wahltag, 29. Jänner 2023, um 9.04 Uhr auf Radio Niederösterreich.

