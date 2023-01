Hilfe für Menschen ohne Krankenversicherung

Barmherzige Brüder Wien starten traditionelle „Haussammlung“

Wien (OTS) - Im vergangenen Jahr wurden im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien rund 13.500 Menschen ohne Krankenversicherung behandelt. Das Behandlungsspektrum reichte dabei von ambulanten Routinebehandlungen über notwendige Operationen bis hin zur Behandlung von Krebs-Patient*innen. Finanziert werden die Behandlungen durch Spenden.

Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder im 2. Wiener Gemeindebezirk steht Menschen mit und auch ohne Krankenversicherung offen. Geholfen wird einfach und unbürokratisch, unabhängig von Herkunft, Weltanschauung, Einkommen oder Religion. Im Jahr 2022 wurden rund 13.500 nichtversicherte Patientinnen und Patienten im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien, dem größten Ordensspital in der Bundeshauptstadt, behandelt und versorgt.

Ein Krankenhaus für alle Menschen

„Hilfe bekommt, wer Hilfe braucht,“ bringt es Frater Saji Mullankuzhy OH, sac., Prior des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Wien auf den Punkt. Er ergänzt: „Die meisten Menschen glauben, dass in Österreich jeder krankenversichert sei. Dem ist leider nicht so. Noch immer gibt es mehrere zehntausende Menschen ohne Krankenversicherung. Für diese Menschen sind wir da. In unseren Ambulanzen, und auch stationär, falls notwendig, finden bei uns Menschen ohne Krankenversicherung medizinische und pflegerische Hilfe.“

Es kann jeden treffen

Die Gründe für einen fehlenden Versicherungsschutz sind vielfältig und gehen häufig einher mit persönlichen Schicksalsschlägen: Frauen, die nach einer Trennung nicht mehr beim Mann mitversichert sind, Studierende, die die Versicherung verlieren, Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen Behördenwege nicht wahrnehmen (können) und deshalb den Versicherungsschutz verlieren, Menschen, die aus der Grundversorgung fallen, Menschen mit Dienstverhältnissen, die keine Krankenversicherung beinhalten, etc.

Gemeinsam Gutes tun

„Die gesamte Spendensumme unserer Haussammlung wird für die Versorgung und Behandlung unserer nichtversicherten Mitmenschen eingesetzt. Wir können mit den Spenden viel Gutes tun und ich danke unseren Spenderinnen und Spendern für die finanzielle Unterstützung. Gleichzeitig darf ich an alle Menschen appellieren: bitte unterstützen Sie unser Krankenhaus und unseren Einsatz für unsere nichtversicherten Mitmenschen auch in Zukunft, denn Krankheiten fragen nicht nach dem Versicherungsstand und es gibt viel für uns zu tun,“ so Frater Saji Mullankuzhy OH, sac. abschließend.

Die Haussammlung des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Wien startet am 24. Jänner 2023. Spendenkonto: IBAN: AT69 6000 0000 0706 4001; BIC: BAWAATWW

Die Spenden sind steuerlich absetzbar. Weitere Informationen unter www.bbwien.at/spenden

