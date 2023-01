Vizebürgermeisterin Gaál: Klein-Solaranlagen für Gemeindebau-Mieter*innen

Neue Möglichkeit für Installation von Photovoltaik-Anlagen auf Terrasse, Balkon und Loggia.

Wien (OTS) - Zukünftig können Gemeindebau-Mieter*innen, deren Wohnungen über einen Balkon, Terrasse oder Loggia verfügen bzw Mieter*innen, die in einem Siedlungshaus leben, unter bestimmten Voraussetzungen Strom von einer eigenen Photovoltaik-Anlage beziehen. Für Wohnungsmieter*innen sind Anlagen mit einer Leistung bis zu 800 Watt möglich.

„Mit dem Wiener Klimafahrplan für den Weg zur Klimaneutralität verfolgt die Stadt Wien ein zentrales Zukunftsprojekt für die kommenden Generationen. Der soziale Wohnbau nimmt seine Verantwortung gegenüber der weltweit einzigartigen Lebensqualität in Wien wahr. Innovative Technologien, der Einsatz von erneuerbaren Energien und hohe Klimaeffizienz sind beim geförderten Wohnbau in Wien bereits Standard. Aber auch die Energieversorgung im eigenen Zuhause nimmt dabei eine wesentliche Rolle ein. Viele Wienerinnen und Wiener wollen Teil der Sonnenstrom-Offensive werden, um gemeinsam an einer sicheren und lebenswerten Zukunft weiterzubauen. Deshalb freut es mich, dass Wiener Wohnen nun für viele Gemeindebau-Mieterinnen und Mieter eine Möglichkeit schafft, eine Photovoltaik-Anlage für die eigenen vier Wänden zu betreiben“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Voraussetzungen beachten

„Viele Mieterinnen und Mieter sind interessiert, einen Teil ihres Stromverbrauchs mit einer Photovoltaik-Anlage abzudecken. Besonders bei Mehrparteienhäusern gilt es hier aber einiges zu beachten, um auch die Interessen und Sicherheit von Nachbar*innen und Anrainer*innen zu schützen, sowie technische und rechtliche Voraussetzungen. Deshalb ist es uns ein Anliegen, Mieterinnen und Mieter über die Möglichkeiten einer Installation an ihrem Standort zu informieren, bevor teure Anschaffungen getätigt werden“, betont Wiener Wohnen Direktorin Karin Ramser.

Für eine Bewilligung prüft Wiener Wohnen bzw. die zuständigen Behörden, ob die geplante Kleinanlage in das Gesamterscheinungsbild passt (hier ist beispielsweise der Denkmalschutz zu beachten) und Nachbar*innen nicht durch die Paneele beeinträchtigt werden. Aus diesem Grund gibt es Montagevorgaben von Wiener Wohnen, zudem ist eine Installation durch Fachleute notwendig, damit eine sichere Montage gewährleistet ist.

Luft, Licht, Sonnenstrom

Abgesehen von der neuen Möglichkeit für Mieter*innen kleine Sonnenstromanlagen für den Eigenverbrauch zu bewilligen, gibt es bei einigen Wohnhausanlagen bereits große Gemeinschafts-Photovoltaikanlagen auf den Dächern bzw. Fassaden und auch bei Neubauprojekten wird Sonnenstrom in der Planung als Teil der Energieversorgung berücksichtigt, um Kosten für die Bewohner*innen zu sparen.

Überblick verschaffen

Ein guter Überblick, wo eine Photovoltaik-Installation möglich ist und welche Voraussetzungen, Anmeldungen und Montagevorgaben zu beachten sind, findet sich in der Broschüre „Photovoltaik-Anlagen im Gemeindebau“ unter wienerwohnen.at/dokumente-downloads. Weitere Informationen erhalten Bewohner*innen auch unter der Wiener Wohnen Service-Nummer 05 75 75 75. (Schluss)



