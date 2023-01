Bigo Live feiert herausragende Leistungen und Kreativität von Streamern bei der 4. jährlichen BIGO Awards Gala 2023 im Capitol Theatre in Singapur

Singapur (ots/PRNewswire) - Bigo Live, die globale Livestreaming-Plattform mit Sitz in Singapur, hat das neue Jahr mit einem Paukenschlag begonnen und die vierte Ausgabe ihres jährlich stattfindenden Top-Events, der BIGO Awards Gala 2023, erfolgreich abgehalten. Nach zwei Jahren im virtuellen Raum fand die BIGO Awards Gala 2023 am Samstag, den 7. Januar 2023, im historischen Capitol Theatre in Singapur statt. An der Zeremonie nahmen 1.000 Besucher teil, die aus Nord- und Südamerika, Europa, Südost- und Südasien in den Inselstaat gereist waren. Über 270 Bigo Live-Streamer und fast 100 Bigo Live-Familien wurden gewürdigt und geehrt. Die Veranstaltung zeugte von den vielen Talenten, die die Livestreaming-Plattform zu bieten hat. Sie wurde exklusiv auf der Bigo Live-Plattform übertragen und verzeichnete weltweit fast 4 Millionen Zuschauer. Das sind doppelt so viele wie im letzten Jahr, was beweist, dass die Plattform im Laufe der Jahre immer beliebter geworden ist.

Die BIGO Awards Gala 2023 stand unter dem Motto „We Live Together" („Wir leben zusammen") und wurde von dem bekannten singapurischen Schauspieler und Komiker Hossan Leong und der singapurischen Schauspielerin Pamela Oei moderiert. Die Veranstaltung würdigte den vielfältigen Pool an Bigo Live-Streamern, die ihr Publikum mit Kreativität und Originalität in ihren Bann gezogen haben, ebenso wie diejenigen, die ihre Communities durch den Aufbau von Kreisen von Gleichgesinnten durch Livestreaming verändert haben.

Bei der dreistündigen Veranstaltung wurden die Besten der Bigo Live-Community in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet: TracTrac aus den Vereinigten Staaten gewann den Preis für den „Global Top Broadcaster", BB&BG aus Vietnam den Preis für die „Global Top Family" und Pikalydia und TBSinger aus Italien den Preis für die „Most Popular Performance".

Des Weiteren bot die BIGO Awards Gala 2023 fesselnde und mitreißende Darbietungen von mehreren Top-Talenten der Bigo Live-Plattform, unter anderem von Hanyshow aus Ägypten, der das Publikum mit seiner Zaubershow verblüffte, sowie von der Girls Dance Group (BIGO-IDs: benne.bn, pimtahontaz, 877593126, 877457653, 876774823). Auch die Online-Zuschauer konnten an den Feierlichkeiten teilhaben. Während des gesamten Livestream-Events durften sie an Verlosungen teilnehmen und exklusive Preise wie Abzeichen, Skins, virtuelle Geschenke der Bigo Awards Gala und Nova-9-Handsets im Gesamtwert von 1.000.000 SGD gewinnen.

Der Erfolg der BIGO Awards Gala 2023 ist ein Beweis für die transformative Kraft des Livestreaming und unterstreicht die Vision von Bigo Live, „eine Content-Plattform zu sein, die eine Milliarde Menschen inspiriert". Die Veranstaltung ist Teil der jährlichen Tradition von Bigo Live, die Menschen zu würdigen, die zur Funktion der Plattform beigetragen haben, indem sie Talente gefördert und die Gemeinschaft aufgebaut haben und sich gleichzeitig für Inklusivität und Vielfalt eingesetzt haben. Außerdem unterstreicht sie das Engagement der Plattform, die Kluft zwischen der digitalen und der physischen Welt durch interaktive Hybrid-Events zu überbrücken.

„Die diesjährige BIGO Awards Gala ist ein Beweis für die Kreativität und die harte Arbeit, die unsere Streamer geleistet haben, um das Beste aus den turbulenten vorhergehenden Jahren zu machen. Wir sind sehr stolz darauf, die BIGO Awards Gala wieder nach Singapur zu bringen und der Welt die besten Talente unserer Plattform zu präsentieren. Schon lange freuen wir uns darauf, die Menschen zusammenzubringen, die unsere Gemeinschaft zu dem machen, was sie heute ist, und wir hätten uns keinen besseren Start ins neue Jahr wünschen können als unsere jährliche Veranstaltung. Die BIGO Awards Gala hat unseren Streamern und Nutzern eine Plattform geboten, auf der sie ihre Talente und ihre Leidenschaft präsentieren können und wir bedanken uns ganz herzlich bei ihnen, dass sie Teil dieser Reise waren", so Mike Ong, Vice President von BIGO Technology.

Seit seiner Gründung im Jahr 2016 hat sich Bigo Live zu einem internationalen Branchenführer entwickelt und leistet mit mehr als 400 Millionen Nutzern in 150 Ländern weltweit einen wichtigen Beitrag zur globalen Kreativwirtschaft. Im Laufe des vergangenen Jahres hat Bigo Live seinen Talentpool an Streamern und Content-Schaffenden erweitert und seine lokalisierte Premium-Content-Bibliothek mit Schwerpunkt auf vielseitigen Unterhaltungsangeboten, Social Commerce, Gaming und Musikinhalten durch verschiedene branchenübergreifende Partnerschaften und eine Reihe von Aktivitäten auf dem weltweiten Markt ausgebaut.

Im Rahmen seiner ständigen Bemühungen, seinen Nutzern ein fesselndes und mitreißendes Livestreaming-Erlebnis zu bieten, hat Bigo Live 2022 erstmals innovative Funktionen eingeführt, unter anderem „Virtual Live", eine Funktion für virtuelle und erweiterte Realität, mit der die Nutzer personalisierte 3D-Avatare erstellen können, um sich selbst in Echtzeit darzustellen, sowie „Community", eine interaktive Funktion, die es den Nutzern ermöglicht, Online-Communities zu erstellen, ihnen beizutreten und sie zu verwalten und sich mit anderen Nutzern mit ähnlichen Interessen auszutauschen.

Um der weltweiten Bigo Live-Community beizutreten und die faszinierendsten Talente der Plattform zu sehen, laden Sie die Bigo Live-App herunter (verfügbar auf iOS und Android) oder folgen Sie Bigo Live auf Facebook und Instagram für weitere Updates.

Um weitere hochauflösende Bilder herunterzuladen, klicken Sie hier.

Informationen zu Bigo Live

Bigo Live ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden Livestreaming-Communitys, in der Nutzer in Echtzeit streamen, um Erlebnisse zu teilen, ihre Talente zu präsentieren und mit Menschen aus aller Welt zu interagieren. Bigo Live hat rund 400 Millionen Nutzer in über 150 Ländern und ist derzeit Marktführer in der Livestreaming-Branche. Bigo Live wurde im März 2016 auf den Markt gebracht und ist Eigentum von BIGO Technology mit Sitz in Singapur.

