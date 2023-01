Landtechnik Schuster eröffnete neuen Standort in Wullersdorf

LH Mikl-Leitner: Neues Kapitel in der Firmengeschichte

St. Pölten (OTS) - Rund 600 Gäste, darunter auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, trafen sich am gestrigen Freitagnachmittag am Standort Wullersdorf, Bahnstraße 245, zur offiziellen Eröffnung der neuen Zentrale der Firma Landtechnik Schuster. Der Familienbetrieb, der auch eine Niederlassung in Mistelbach betreibt, ist im Bereich der Landmaschinentechnik tätig und die fast 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertreiben bzw. reparieren landwirtschaftliche Geräte.

„Dieser hochmoderne und hochtechnologische Betrieb ist die erste Ansprechstelle für unsere Bäuerinnen und Bauern. Hier wird ein schöner Bogen zwischen Tradition und Innovation gespannt und die Digitalisierung in den Mittelpunkt gestellt“, sagte die Landeshauptfrau in ihrer Festansprache und betonte: „Die landwirtschaftlichen Betriebe sorgen für die Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln im Land. In der schwierigen Zeit in den vergangenen drei Jahren hat es bei uns in Niederösterreich nie einen Versorgungsengpass gegeben.“ Die Landwirte seien mittlerweile aber auch wichtige Energieproduzenten, erinnerte die Landeshauptfrau.

„Die Eröffnung ist ein wichtiges Signal für die Familie Schuster, weil ein neues Kapitel in der Firmengeschichte aufgeschlagen wird“, sprach Mikl-Leitner einen weiteren Aspekt an. „Diese Eröffnungsfeierlichkeit sorgt aber auch für Optimismus und Mut am Weg nach vorne. Es braucht jetzt Investitionen, weil sie einen ganz wichtigen Treibstoff für Wirtschaft und Arbeitsplätze darstellen“, so die Landeshauptfrau.

Bürgermeister Richard Hogl meinte: „Dieser Betrieb ist für die gesamte Region sehr wichtig, weil er Einnahmen für die Gemeinde bringt und ein wichtiger Arbeitgeber ist.“ Robert Schuster Senior meinte: „Unser Vorteil als Familienbetrieb ist es, rasch und flexibel auf Wünsche eingehen zu können.“

Das 13.000 Quadratmeter große Firmenareal in Wullersdorf umfasst eine 1.000 Quadratmeter große Lagerhalle für Neu- und Gebrauchtmaschinen inklusive Werkstätte, Bürogebäude, Schulungsraum und Ersatzteillager. Gestern konnten sich Interessierte bei einem „Tag der offenen Tür“ bereits ein Bild von den vielfältigen Tätigkeiten machen. Die Firma Robert Schuster blickt auf eine lange Tradition im Landtechnikgewerbe zurück. Bereits in den frühen 30er-Jahren im vorigen Jahrhundert wurde von Robert Pahr, dem Großvater des heutigen Geschäftsführers, der Betrieb gegründet.

Mehr unter www.landtechnik-schuster.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse