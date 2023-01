Presseeinladung: Zukunftskongress Mobilität

Am 28.Jänner 2023, von 10:30–18:30 Uhr, im Palladion XXI in Wien

Wien (OTS) - Die grüne Zukunftsakademie FREDA lädt Sie herzlich ein, Lösungen, Machbares und Visionäres der Mobilität mit unseren Expert:innen aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft zu denken und diskutieren:

11:30 Uhr: Unter dem Aspekt der Vereinbarkeit von Ökologie und Ökonomie werden HVK Werner Kogler mit Silvia Angelo, Vorständin, ÖBB Infrastruktur AG und Dr. Anke Schaffartzik, Umwelt und Ressourcenmanagement, Central European University Wien auf dem Podium im besten Sinne streiten und neue Perspektiven eröffnen

13:45 Uhr: Begleiten Sie HVK Kogler und FBM Gewessler auf ihrem gemeinsamen Messerundang und lernen Sie einige österreichische Mobilitätslösungen kennen - zum Teil VCÖ-Preisträger – u.a.: die Wiener Luftdaten.at ermächtigen Büger:innen kostengünstig zur wertvollen Luftmessung, KlimaEntLaster aus der Steiermark bieten smarte Transporträder in stationären Leihboxen an, MobilCard aus Oberösterreich ist preisgekrönt für eine gemeinnützige Mikro-ÖV Lösung oder SURAAA , der seit 2018 fahrende automatisierte Busshuttle aus Kärnten könnte die Lösung für die letzte Meile sein.

14:30 Uhr : In das zweite Spannungsfeld Stadt und Land wird uns die renommierte Expertin Katja Schechtner mit einem Impulsreferat einführen. Im Anschluss diskutiert FBM Leonore Gewessler mit der Klima- und Mobilitätsexpertin sowie Stadtrat Peter Kaus, Parteivorsitzender der Grünen Wien, über die unterschiedlichen Mobilitätsrealitäten sowie kontroverse Lösungsansätze.

Das gesamte Programm mit allen Ausstellern finden Sie unter www.freda.at/zuko23

