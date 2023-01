VP-Floridsdorf: Leonhard Wassiq neuer Bezirksparteiobmann

Wiener Volkspartei gratuliert neu gewähltem Bezirksparteiobmann Leonhard Wassiq – Großer Dank an Erol Holawatsch

Wien (OTS) - Am Mittwoch fand der Bezirksparteitag der Volkspartei Floridsdorf statt. Dabei wurde Leonhard Wassiq, bisheriger Bezirksrat für das Donaufeld, zum neuen Bezirksparteiobmann gewählt. „Wir bedanken uns bei Erol Holawatsch für seine Leistungen in den letzten Jahren für den Bezirk und die Wiener Volkspartei“, so der frisch gewählte Bezirksparteiobmann Leonhard Wassiq in einem ersten Statement.

Ein Team für die Zukunft – Ein Team für den Bezirk

Dass die Themen im Bezirk keinen Aufschub dulden, weiß Wassiq genau. Seit Jahren ist er Obmann der JVP Floridsdorf. Er kennt den Bezirk und die Probleme der Menschen in Floridsdorf. „Es ist weiterhin viel zu tun - jetzt geht es zunächst darum, sich im Team zusammenzusetzen und gemeinsam einen Plan für den Bezirk zu entwickeln“, so der neue Bezirksparteiobmann, Leonhard Wassiq abschließend.

