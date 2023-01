PEKABE zu den Ergebnissen der VBV Pensionskasse AG

Ein Vergleich mit den Mitbewerbern zeigt wiederholt Performanceunterschiede auf. Erklärungen ist die VBV bis jetzt schuldig geblieben.

Wien (OTS) - Die heute veröffentlichten Ergebnissen des Geschäftsjahres 2022 werfen bei den Berechtigten der VBV Pensionskasse AG zahlreiche Fragen auf: wie hoch fällt die Pensionskürzung tatsächlich aus und warum erwirtschaften andere Pensionskassen mitunter bessere Erträge.

Die Krise auf den Finanzmärkten im abgelaufenen Jahr ist eine Tatsache, der sich alle Pensionskassen, also auch die Mitbewerber, nicht entziehen konnten. Auch die ins Treffen geführte Erhöhung der Leitzinsen kam nicht abrupt oder überraschend, sondern war monatelang von allen Finanzexperten erwartet worden.

Bemerkenswert ist ein Vergleich mit einem Mitbewerber, der zeigt dass dieser bei einer völlig identen Risikogemeinschaft und gleichen Voraussetzungen am Kapitalmarkt in den letzten beiden Jahren bessere Ergebnisse erzielt hat. Konkret war in diesem Fall die Performance der VBV im Jahr 2021 um rund 4,3 Prozent und im Jahr 2022 um rund 2,7 Prozent geringer. Ein Performanceunterschied von in Summe sieben Prozent wirft naturgemäß bei den Berechtigten zahlreiche Fragen auf, deren Beantwortung die VBV im Vorjahr schuldig geblieben ist. Ein Gesprächsersuchen von PEKABE wurde von der VBV Pensionskasse AG jedenfalls wiederholt und monatelang zurückgewiesen. Der Hinweis, dass die VBV im Schnitt ähnlich wie die anderen Pensionskassen liegt, ist leider keine befriedigende Erklärung.

Die erwähnte Zufriedenheit der Arbeitgeber mit der VBV Pensionskasse AG stellen wir nicht in Frage. Eine Umfrage bei den Anwartschafts- und Leistungsberechtigten wäre wünschenswert und aufgrund der drohenden Pensionskürzungen von bis zu 15 Prozent auch ein mutiger Schritt.

In Anbetracht der erzielten Ergebnisse ist eine Auszeichnung der VBV als „großartiges Vorbild“ beim Thema Nachhaltigkeit diskussionsbedürftig. Es stellt sich vielmehr die Frage, ob diese Veranlagung tatsächlich die notwendigen Erträgnisse für die Berechtigten bringt.

