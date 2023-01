BMKÖS/Mayer: Österreichische Kunstpreise und Outstanding Artist Awards 2022 vergeben

Wien (OTS) - 7 Künstler:innen und 3 Kollektive wurden gestern, Donnerstag, 19. Jänner 2023, durch Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer mit den Österreichischen Kunstpreisen 2022 ausgezeichnet. 10 Künstler:innen und 4 Kollektive erhielten den Outstanding Artist Award 2022. Die Preisverleihung fand im Rahmen eines Festakts in der Wiener Hofburg mit Gastgeber Bundespräsident Alexander Van der Bellen statt.

„Heute sind Superlative angebracht und genau richtig“, adressierte Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer die Künstler:innen in ihrer Ansprache. „Diese Preise sind eine Anerkennung für absolute Spitzenleistungen, für künstlerische Ausnahmeerscheinungen und nicht zuletzt für Ihr Engagement und Ihre Hingabe, mit der Sie an Ihrer Kunst arbeiten. Denn Kunst, das künstlerische Schaffen, ist das Zentrum unserer Kultur, der kreative Kern des Kulturbetriebs.“

Bundespräsident Alexander Van der Bellen gratulierte den Preisträger:innen in seiner Eröffnungsrede und hob die gesellschaftliche Bedeutung ihrer Arbeit hervor: „Es ist die Kunst, die unsere Gesellschaft in Bewegung hält. Kunst steigt uns auf die Zehen – mit voller Absicht – und entschuldigt sich nicht einmal dafür! Und das soll sie auch nicht. Wir brauchen jemanden, der uns auf die Zehen steigt. Der uns hilft, die Welt um uns herum in neuem Licht zu betrachten. Kunst hält uns allen einen Spiegel vors Gesicht. Was immer wir dort sehen, kann einen großen Anstoß zu Veränderung bedeuten. Und das ist etwas, das die Welt ganz dringend braucht.“

Den mit jeweils 15.000 Euro dotierten Kunstpreis erhielten heuer Ines Doujak (Bildende Kunst), Christiana Perschon (Film), Margot Pilz (Medienkunst), Willy Puchner (Kinder- und Jugendliteratur), Lisl Sharp-Ponger (Künstlerische Fotografie), Thomas Stangl (Literatur), Johannes Maria Staud (Musik) sowie die Kollektive ARTEC Architekten (Hans-Hollein-Kunstpreis für Architektur), Verein Lalish (Kulturinitiativen) und toxic dreams (Darstellende Kunst). Die Auszeichnungen werden etablierten Künstler:innen für ihr facettenreiches, international anerkanntes Gesamtwerk zuerkannt.

Jeweils 10.000 Euro erhielten die Preisträger:innen des Outstanding Artist Awards 2022, der heuer an Anita Leisz (Bildende Kunst), Uta Belina Waeger (Design), Liddy Scheffknecht (Künstlerische Fotografie), Daniel Jokesch (Karikatur und Comics), Judit Varga (Musik) und Klaus Mühlbauer (Mode) ging. In der Sparte Film wurden Ella Raidel (Spiel- und Dokumentarfilm) bzw. Johannes Gierlinger (Experimentalfilm) und in der Sparte Literatur Florian Neuner und Julie Völk (Kinder- und Jugendliteratur) sowie die Kollektive Verein Motif (Kulturinitiativen), mia2 Architektur (Architektur), Spitzwegerich (Darstellende Kunst) und KairUs (Medienkunst) ausgezeichnet. Mit dem Outstanding Artist Award werden vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS) Künstler:innen ausgezeichnet, die ein aussagekräftiges Oeuvre vorweisen können und deren Arbeiten von künstlerisch überregionaler Bedeutung sind.

Empfangen wurden darüber hinaus gestern auch die Preisträger:innen der Jahre 2021 und 2020, die pandemiebedingt bisher nicht gefeiert werden konnten.

Die Auswahl der Preisträger:innen erfolgt durch unabhängige Expertenjurys.

