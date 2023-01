Klarstellung zur medialen Berichterstattung zu „Minibambini“

Meistgeprüftem Kindergartenverein Wiens wird sichere und professionelle Betreuung und Förderung der Kinder bestätigt. Wirtschaftliche Vorwürfe werden falsch dargestellt.

Wien (OTS) - Der als Familienbetrieb mit höchster Qualifikation und Engagement geführte Kindergartenverein „Minibambini“ betreut rund 800 Kinder an 12 Standorten in Wien. 130 hochmotivierte Mitarbeiter stehen täglich für das Wohl der Kinder im Einsatz. Eltern, Mitarbeiter und Kinder sehen sich seit der Veröffentlichung eines Prüfberichts des Stadtrechnungshofs mit einer breiten Medienberichterstattung konfrontiert, die einzelne Kritikpunkte überzogen und bewusst falsch darstellt. Aus Verantwortung gegenüber den Betroffenen wollen die Kindergartenbetreiber folgende Klarstellungen vornehmen:

In der Berichterstattung wird der Eindruck erweckt, dass Baufirmen das Essen für die Kinder zubereiten würden. Das ist falsch. Vielmehr wurde aus Kapazitätsgründen lediglich Einkauf und Zustellung der für die Portionen nötigen Lebensmittel ausgelagert. Die Mahlzeiten wurden und werden selbstverständlich stets frisch in den Küchen der einzelnen Kindergartenstandorte zubereitet.

Den Kindergartenbetreibern wird eine intransparente Organisationsstruktur vorgehalten. Tatsache ist, dass es sich um von einem familiär geführten Vereinsvorstand geleitete Betreuungseinrichtungen handelt. Alle Beteiligten arbeiten mit großem Engagement und höchst professionell. Das starke Wachstum von „Minibambini“ in den letzten Jahren macht jetzt eine Anpassung der Organisationsstruktur notwendig, was auch aktuell umgesetzt wird. Wichtig ist: Punktuelle, administrative Ungenauigkeiten im Zuge des Wachstums hatten nie negative Auswirkungen auf die pädagogische Qualität oder in Bezug auf das Wohl der Kinder.

Der sorgsame und gewissenhafte Umgang mit öffentlichen Fördermitteln ist den Betreibern Auftrag und Verpflichtung zugleich. Sämtliche von den Behörden angeforderten Unterlagen wurden und werden selbstverständlich zur Verfügung gestellt. Die wenigen noch offenen Kritikpunkte des Stadtrechnungshofs werden im Detail aufgearbeitet. Auch die Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen MA 10 und MA 11 läuft reibungslos und professionell. Die Aufarbeitung und Kooperation mit diesen Stellen und Behörden hat für die Betreiber Priorität – daher ersuchen wir die Medien auch um Verständnis, dass nicht jeder haltlose Vorwurf kommentiert wird.

Den Betreibern ist wichtig zu betonen, dass bei den regelmäßigen Kontrollen keinerlei Mängel bei der pädagogischen Kinderarbeit und beim Kinderschutz festgestellt wurden. Im Gegenteil: es wurde von der Stadt Wien attestiert, dass die pädagogische Qualität und die sichere Betreuung und Förderung der Kinder immer gewährleistet war. Das auch weiterhin sicherzustellen ist die wichtigste Aufgabe von „Minibambini“. Unzählige positive Unterstützungsbekundungen von den Eltern zeigen die hohe Zufriedenheit und Wertschätzung der Kindergärten.

