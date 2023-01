SJ-Muthsam: “Klimaschutz statt Profitgier!”

Sozialistische Jugend NÖ fordert mit Galgen vor dem NÖ-Landhaus ernstzunehmende Klimaschutz-Maßnahmen

St. Pölten (OTS) - “Mit jedem Tag der vergeht schmilzt das Eis und die Schlinge wird enger. Wir wollen aufzeigen, dass jetzt gehandelt werden muss, bevor es zu spät ist. Es ist an der Zeit, Klimaschutz vor Profitinteressen zu stellen!” sagt Amelie Muthsam, Landesvorsitzende der Sozialistischen Jugend Niederösterreich und SPÖ-Jugendkandidatin bei der Landtagswahl, am Rande einer Medienaktion am St. Pöltner Landhausplatz. Mit einem Galgen und schmelzenden Eisblöcken unter den Füßen von Aktivist_innen verdeutlicht die SJ ihre Anliegen.

Muthsam führt weiter aus: “Das reichste Prozent der Weltbevölkerung müsste seine CO2-Emissionen um 97% (!) senken, um fair zur Einhaltung des 1,5 Grad Ziels beizutragen. Zugleich sind es die arbeitenden Menschen, die für die Kosten dieser Klimazerstörung aufkommen müssen. Es ist äußerst bedenklich, dass sich Tausende Menschen Sorgen um ihre Existenz machen müssen, während Superreiche sich Ausflüge ins All und die 5. Superyacht leisten oder im Privatjet pendeln und so in einigen Minuten mehr CO2 Emissionen verursachen als viele in einem ganzen Jahr.”

Für die SJ ist klar, dass dringend Maßnahmen im Bereich des Umweltschutzes gesetzt werden müssen, wenn die Klimaneutralität bis 2040 erreicht werden soll: “Zwischen 1990 und 2019 wurden die CO2 Emissionen in NÖ insgesamt um 0,9 Millionen Tonnen reduziert. Wofür Niederösterreich zuletzt fast 30 Jahre gebraucht hat, muss ab jetzt jährlich passieren, wenn wir unsere Klimaziele einhalten und den Kipppunkt abwenden wollen. Wir müssen jetzt massiv auf erneuerbare Energien und den Netzausbau setzen, den öffentlichen Verkehr ausbauen und für alle zugänglich machen, ein Fracking-Verbot verankern und auch eine wirtschaftliche Transformation forcieren.”

“Es braucht endlich effektive klimapolitische Maßnahmen, die ihren Namen auch verdienen, anstatt leerer Phrasen und Showpolitik!” , appelliert Muthsam abschließend.

