Cambrex schließt Übernahme von Snapdragon Chemistry ab, einem führenden Unternehmen im Bereich der Entwicklung von API-Diensten für Continuous Flow

East Rutherford, New Jersey (ots/PRNewswire) - Cambrex, ein weltweit führendes Unternehmen für Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO), das Wirkstoff-, Produkt- und Analysedienstleistungen für den gesamten Arzneimittellebenszyklus anbietet, gab heute den Abschluss der Übernahme von Snapdragon Chemistry bekannt, einem führenden US-amerikanischen Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der chemischen Prozessentwicklung für eine breite Palette von aufstrebenden und etablierten Biopharma-Kunden.

„Heute heißen wir unsere neuen Kollegen von Snapdragon bei Cambrex willkommen", so Tom Loewald, CEO von Cambrex. „Angesichts der umfassenden wissenschaftlichen Expertise von Snapdragon bei der Entwicklung von API-Prozessen bin ich sicher, dass unsere Kunden die Vorteile dieser Kombination erkennen und sich über die Zusammenarbeit mit dem Team von Snapdragon freuen werden."

„Ich bin sehr stolz darauf, was unser Team bei Snapdragon im Laufe der Jahre aufgebaut hat", so Matt Bio, CEO von Snapdragon. „Mit Cambrex haben wir ein ideales Zuhause für unsere Kunden und Mitarbeiter gefunden, und ich freue mich auf den weiteren Erfolg als Teil von Cambrex."

Snapdragon Chemistry hat sich auf die Entwicklung von Chargen- und Durchflussverfahren für pharmazeutische Wirkstoffe (API) spezialisiert und nutzt modernste Automatisierungstechnologie und firmeneigene Anlagen, um komplexe Herausforderungen in der Prozess- und Analyseentwicklung zu lösen. Die mehr als 70 Mitarbeiter von Snapdragon, dessen Forschungs- und Entwicklungsabteilung sowie die Herstellung in Waltham, Massachusetts, angesiedelt sind, sind eng mit der lokalen wissenschaftlichen Gemeinschaft verbunden. Insgesamt sind 31 promovierte wissenschaftliche Mitarbeiter beschäftigt.

Cambrex baut sein Portfolio an spezialisierten Lösungen für die pharmazeutische Entwicklung und Herstellung weiter aus. Mit Snapdragon erweitert Cambrex sein Fachwissen im Bereich der kontinuierlichen Fließfertigung und ergänzt die jüngsten Investitionen in die Entwicklung von kontinuierlichen Fließprozessen in seinem Werk in High Point, North Carolina.

Informationen zu Cambrex

Cambrex ist ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), das Arzneimittelwirkstoffe, Arzneimittelprodukte und analytische Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln anbietet. Mit über 40 Jahren Erfahrung und einem wachsenden Team von mehr als 2.300 Experten, die globale Kunden aus Nordamerika und Europa betreuen, ist Cambrex ein zuverlässiger Partner auf den Märkten für Markenprodukte und Generika bei der Entwicklung und Herstellung von APIs und fertigen Darreichungsformen.

Cambrex bietet eine Reihe von spezialisierten Wirkstofftechnologien und -fähigkeiten an, darunter Continuous Flow, kontrollierte Substanzen, Festkörperforschung, Materialcharakterisierung, Stabilitätslagerung und hochwirksame APIs. Darüber hinaus ist Cambrex in der Lage, konventionelle Darreichungsformen zu unterstützen, einschließlich fester, halbfester und flüssiger Darreichungsformen zum Einnehmen, und verfügt über das Fachwissen zur Herstellung spezieller Darreichungsformen, wie z. B. Retardpräparate, Kombinationspräparate mit fester Dosierung, pädiatrische Darreichungsformen, zweischichtige Tabletten, Stickpacks, topische Darreichungsformen, kontrollierte Substanzen sowie sterile und nicht sterile Salben.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1198585/Cambrex_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cambrex-schlieWt-ubernahme-von-snapdragon-chemistry-ab-einem-fuhrenden-unternehmen-im-bereich-der-entwicklung-von-api-diensten-fur-continuous-flow-301725984.html

Rückfragen & Kontakt:

Jennifer Therrien,

Jennifer.therrien @ cambrex.com,

+1 919 452 8393