Kulturarbeit in der Ukraine und Klassismus in der Kunst

Aktuelle Debatten im Depot – Kunst und Diskussion

Wien (OTS) - Am 24. und 31. Jänner diskutiert das Depot über Klassenverhältnisse im Kunst- und Kulturbetrieb. Kuratorinnen der Reihe sind Betina Aumair und Brigitte Theißl, Autorinnen des 2020 erschienenen Buches „Klassenreise. Wie die soziale Herkunft unser Leben prägt“.

Am 25. Jänner veranstaltet das Depot eine englischsprachige Diskussion zu den gegenwärtigen (Über-)Lebens- und Arbeitsbedingungen für Kulturschaffende in der Ukraine.

"Depot – Kunst und Diskussion" ist eine Institution, in der Wissenschaft und Kunst in einen Austausch treten. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.





Dienstag, 24. Jänner 2023, 19.00

Kunst und Klasse

Störfaktor Arbeiter*innenklasse



Kunst und Kultur sind von Machtstrukturen durchzogen. Sichtbar werden Klassenverhältnisse auch in den Ausbildungsstätten: Es sind künstlerische Institutionen selbst, die sich in ihrem Selbstverständnis an ein bürgerliches Publikum richten und Vorstellungen von sozialen Klassen reproduzieren. Was heißt es, in der Armuts- oder Arbeiter*innenklasse aufgewachsen zu sein und sich als Künstler*in behaupten zu müssen?



Jakob Lena Knebl, Künstler*in und Professor*in, Universität für angewandte Kunst Wien

Jelena Micić, Künstlerin und Kuratorin WIENWOCHE

Moderation: Julischka Stengele, Künstlerin und Performerin





Mittwoch, 25. Jänner 2023, 19.00

Culture in War // IN ENGLISH

Discussion



Before Ukraine has been invaded by the Russian aggressor, an emerging cultural live was florishing. During this genocidal war, a lot of art institutions are working on programs underextremely brutal conditions, helping to keep a civil society and a cultural perspective alive. Under conditions of war, how is culture possible?



Bozhena Pelenska, Director Jam Factory Art Center, Lviv

Olga Zhuk, Deputy Director Art Arsenal, Kyiv

Moderation: Vasyl Cherepanyn, Visual Culture Research Center, Kyiv





Dienstag, 31. Jänner 2023, 19.00

Kunst und Klasse

Poverty Chic vs. Working Class Hero



Das Proletariat wird gesellschaftsfähig, wenn es von privilegierten Klassen imitiert werden kann, als künstlerisches Zitat tauglich oder als soziales Experiment erfahrbar ist. Welche Rolle spielt die Vereinnahmung von Lebensweisen und Symbolen der Arbeiter*innenklasse in der Kunst, der Musik und im Theater?



Sara Held, Kulturwissenschaftlerin und Kunstschaffende

Stefanie Sargnagel, Autorin, Cartoonistin

Moderation: Brigitte Theißl, Journalistin





