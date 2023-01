Grüne Wien/Kraus zu Wiener Regierungsklausur: Bei Klimaschutz wird auf Verkehr völlig vergessen

Raus aus Öl und Gas gut und wichtig, Vorzeigeprojekte meist aus Rot-Grüner Regierungsperiode

Wien (OTS) - Die Grünen Wien sehen die Bestrebungen der Stadtregierung, „Raus aus Öl und Gas“ beschleunigen zu wollen, prinzipiell positiv. Allerdings bleibt es wie so oft bei Ankündigungen, und teilweise gehen die Schritte auch in die falsche Richtung. So wird etwa bei den verstärkten Investitionen in die Fernwärme eine Heizform einzementiert, die immer noch zum Großteil aus Gas besteht und daher schleunigst erneuerbar gemacht werden muss. Da der Gebäudesektor ein Drittel der Treibhausgasemissionen in Wien verursacht, ist es besonders wichtig, dort anzusetzen. „Derzeit ist aber Wiener Wohnen Schlusslicht in Sachen Klimaschutz. In den 1.670 Gemeindebauten waren 2022 lächerliche acht Photovoltaikanlagen in Betrieb, Solarthermieanlagen waren nur in 3 Wohnhausanlagen im Einsatz. Hier gibt es noch massiven Nachholbedarf, und das sehr rasch“, betont Parteivorsitzender Peter Kraus. Die Vorzeige-Beispiele der Stadtregierung für Sanierung von Gründerzeithäusern, die in der heutigen Pressekonferenz erwähnt wurden, stammen zum Großteil aus der Rot-Grünen Regierungsperiode.

Die Grünen fordern, dass die neue Wiener Bauordnungsnovelle eine Klimaschutznovelle werden muss mit mehr Tempo bei der thermischen Sanierung und einer entsprechenden Verankerung in der Bauordnung, weiteren Bürger:innensolarkraftwerken, dem Schutz von Frischluftschneisen in den Flächenwidmungsplänen und einem Schutz der Bauschätze mit Hilfe einer Leerstandsabgabe.

Völlig unter den Tisch fallen lässt die Wiener Stadtregierung allerdings bei allen Klimaschutzbestrebungen den Bereich Verkehr. „Das Klimasorgenkind Verkehr ist in Wien für 36 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Die SPÖ kann hier nicht weiter den Kopf in den Sand stecken, sondern muss dringend handeln. Mehr Bäume, weniger Parkplätze, Vorrang für Öffis muss hier die Devise sein. Das kann sofort umgesetzt werden“, so Kraus abschließend.





Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at