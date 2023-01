Kulturstadträtin Kaup-Hasler zum Tod von Richard Oesterreicher: „Prägte über Jahrzehnte die heimische Jazz- und Unterhaltungsszene“

Wien (OTS) - „Richard Oesterreicher war ein Urgestein der heimischen Musik- und Unterhaltungsbranche. Wer in den 1970er-Jahren den ORF schaute, der hatte schnell einen Ohrwurm mit einer Melodie aus der Feder des Wieners – zahlreiche ORF-Shows wurden durch seine Signations eröffnet, mit der ORF-Big Band wirkte er in Fernsehshows mit und dirigierte gleich zwölfmal die österreichischen Beiträge des Song Contest. An Alben von Künstler*innen wie Caterina Valente, Udo Jürgens oder Peter Alexander hatte der Musiker mit seiner Richard Oesterreicher-Big-Band Anteil. Und so prägte Richard Oesterreicher über Jahrzehnte die heimische Jazz- und Unterhaltungsszene mit“, so Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

Rückfragen & Kontakt:

Judith Staudinger

Mediensprecherin StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler

Tel.: 01 4000 81169

judith.staudinger @ wien.gv.at