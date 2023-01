BimBam ist wieder da!

Das Internationale Theaterfestival für Klein(st)kinder startet am 25. Februar 2023

Salzburg (OTS) -

BimBam, das österreichweit einzige internationale Theater-Festival für Klein(st)kinder, findet von 25. Februar bis 19. März 2023 zum 9. Mal statt – mit Spielorten in Salzburg Stadt und Land, Oberösterreich und Bayern. Das Toihaus Theater, Vorreiterin im Theater für die Allerjüngsten, ist Veranstalterin des biennalen Festivals.

Nachdem die 8. Ausgabe des Festivals 2021 pandemiebedingt abgesagt werden mußte, ist die Freude über das diesjährige Festival besonders groß: „BimBam ist wieder da und wir können spielen. Darüber freuen wir uns sehr! Denn BimBam ist für die Jüngsten und ihre Familien ein wichtiger Türöffner zum Theater. Mit BimBam präsentieren wir zeitgenössisches Theater und Performance für die Jüngsten, die man in so vielfältiger und konzentrierter Form selten in Salzburg zu sehen bekommt“, so die BimBam-Kuratorin und künstlerische Co-Leiterin des Toihaus Katharina Schrott.

Bei insgesamt 61 Vorstellungen präsentieren internationale Kompanien aus sieben europäischen Ländern – aus Österreich, Belgien, Deutschland, Dänemark, Frankreich, Niederlande und Rumänien – im Februar und März 12 Produktionen von zeitgenössischem Theater für die Jüngsten.

Download Pressebilder: https://toihaus.at/presse/bimbam-2023-bald-gehts-los



Rückfragen & Kontakt:

Toihaus Theater Salzburg

Kommunikation



Karoline Jirikowski

E: Karoline.jirikowski @ toihaus.at

T: +43 650 38 55 275

toihaus.at