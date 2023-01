BILLA rettet mit Wunderkern 2,3 Mio. Marillenkerne vor der Verschwendung

Wr. Neudorf/Herzogenburg (OTS) - Pflanzendrinks sorgen nicht erst seit dem Mini-Eklat rund um Hafermilch und die Tirol Werbung für Aufmerksamkeit. Bereits im September konnte das niederösterreichische Startup Wunderkern mit einer Weltinnovation für Schlagzeilen sorgen: die allererste Milch-Alternative aus geretteten Marillenkernen.

500 Mio. kg Obstkerne werden jedes Jahr in Europa von Fruchtverarbeitern weggeworfen. Eine einzigartige Anlage am Rande der Wachau spaltet die Kerne von Marillen, Kirschen und Zwetschken, um aus den darin enthaltenen Samen nachhaltige Lebensmittel zu kreieren und so einem sinnvollen Zweck zuzuführen. Wie eben eine Milch aus Marillenkernen.

So kann aus bisher entsorgten Marillenkernen wieder Neues entstehen, ohne dafür zusätzliche Ressourcen zu nutzen und so einen wichtigen Beitrag für unser Klima zu leisten. Denn gerettete Marillenkerne sind um vieles klimaschonender als Milchprodukte. Selbst im Vergleich zu Hafer und Soja sorgen sie für eine Verringerung der CO2-Emissionen um mindestens 30 % und bestechen durch einen milchähnlichen Geschmack mit dezenter Nuss-Note.

“Nachhaltigkeit und innovative Lebensmittel stehen bei BILLA im besonderen Fokus. Umso mehr freuen wir uns, gemeinsam mit Wunderkern einen sinnvollen Beitrag für die Umwelt zu leisten”, freut sich Verena Wiederkehr, BILLA Head of Plant-Based Business Development. In Folge einer bereits im September erfolgten Listung des Wunderkern Drinks bei BILLA PLUS retteten Konsument:innen bereits knapp 2,3 Millionen Marillenkerne vor der Verschwendung.



“Die Nachfrage war so groß, wir kamen mit der Produktion gar nicht mehr hinterher”, so Wunderkern-Gründer Luca Fichtinger. Das Resultat: leere Regale in den Supermärkten und unzählige Nachrichten von Kund:innen. “Das verlief zwar nicht wie geplant, aber umso schöner ist es, dass sich so viele Menschen für unsere Milchalternative begeistern können!” Mittlerweile wurden die Produktionskapazitäten des Unternehmens aus der Wachau auch entsprechend angepasst, um künftige Lieferengpässe zu vermeiden.

Mit einer Ausweitung auf insgesamt über 520 BILLA und BILLA PLUS Märkte sollen nun noch mehr Marillenkerne vor der Verschwendung gerettet werden. “Unsere Kund:innen zeigen, dass es ihnen schmeckt sowie das Thema am Herzen liegt”, so Verena Wiederkehr. “Wir möchten es ihnen künftig noch leichter machen, gemeinsam mit BILLA und Wunderkern Obstkerne zu retten”.

Weitere Bilder & Infos: Wunderkern Presse-Kit

Rückfragen & Kontakt:

Dominik Kasper

+436703517486

dominik @ wunderkern.com