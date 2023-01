Bundesheer: Verteidigungsministerin Tanner wird „Tag der Wehrpflicht“ eröffnen

Tanner: „Wir führen das Bundesheer wieder in die Mitte der Gesellschaft“

Wien (OTS) - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner wird anlässlich des „Tages der Wehrpflicht“ die Tagung zum Thema „Bundesheer: Aufbauplan 2032“ im Haus der Industrie in Wien besuchen. Die Ministerin wird die Veranstaltung eröffnen, danach werden Experten aus Militär und Politik eine Zwischenbilanz ziehen. Neben Generalstabschef Rudolf Striedinger, der über die militärstrategische Ebene in Bezug auf den „Aufbauplan 2032“ sprechen wird, werden die Wehrsprecher politische Aspekte zum Aufbauplan beleuchten.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner wird sich bei den Verbänden und Vereinen der Plattform "Wehrhaftes Österreich" für die bisher geleistete Unterstützung bedanken: „Ohne Wehrpflicht würde das in Österreich nicht funktionieren. Ich sage daher auch immer wieder: Die Wehrpflicht ist die Basis für alles. Ohne Wehrpflicht gibt es keine Grundwehrdiener, ohne Grundwehrdiener gibt es keine Kadersoldaten und keine Miliz. Ich danke daher auch der ,Plattform Wehrhaftes Österreich‘ und stellvertretend ihrem Präsidenten Brigadier Erich Cibulka für das große Engagement für die Sicherheit zum Schutz der Republik Österreich. Wir sind gerade dabei, durch Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen das Bundesheer wieder attraktiver zu machen und Anreize für den Grundwehrdienst und in weiterer Folge für die Miliz zu schaffen. Wir möchten das Bundesheer wieder in die Mitte der Gesellschaft führen. Denn nur gemeinsam, mit anderen Einsatzorganisationen, Behörden, staatlichen Einrichtungen und Gemeinden werden sich die Bedrohungen und Szenarien des 21. Jahrhunderts bewältigen lassen“, so die Verteidigungsministerin.

Der „Tag der Wehrpflicht“ wurde von der Plattform „Wehrhaftes Österreich“ im Jahr 2014 ins Leben gerufen und findet seither jährlich statt – heuer zum zehnten Mal.

