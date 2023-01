Lotta Lubkoll sowie Stefano Bernardin und Bernhard Murg am 20. Jänner im Talk mit „Vera“ in ORF 2

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 20. Jänner 2023, sind Lotta Lubkoll sowie Stefano Bernardin und Bernhard Murg um 21.20 Uhr zu Gast bei „Vera“ in ORF 2. Während die Münchnerin von ihren Reiseerfahrungen mit Esel Jonny erzählt, sorgen Tausendsassa Stefano Bernardin und „Simpl“-Publikumsliebling Bernhard Murg für Lacher und musikalischen Wirbel.

Mit 29 Jahren erfüllte sich die Münchnerin Lotta Lubkoll ihren Traum. Drei Monate wanderte sie mit ihrem Esel Jonny von Bayern über die Alpen bis ans Meer. Sie übernachteten auf Feldern, in Gärten, in Ställen oder manchmal auch in Gästezimmern – Lotta und Jonny gingen einfach drauf los. Nie wusste Lotta, was sie erwartet, wie der Weg verläuft, wo sie übernachten und welchen Menschen sie begegnen werden. Diese Erfahrung hat Lotta stärker und gelassener gemacht. Hatte sie anfangs – allein im Zelt – noch große Angst vor der Dunkelheit, so hat sie diese im Laufe der Reise völlig überwunden. Mittlerweile reist sie mit Jonny in einem für ihren Esel umgebauten Kleinbus bis nach Portugal – auch davon erzählt sie bei „Vera“.

„Bis einer weint“ nennt sich das aktuelle Programm von Stefano Bernardin und „Simpl“-Publikumsliebling Bernhard Murg. Gemeint ist damit das Publikum, dem dabei vor Lachen die Tränen in die Augen schießen. Ob das bei der Performance der beiden auch bei Talk-Queen Vera Russwurm der Fall ist, wird sich zeigen. Tausendsassa Stefano Bernardin bringt jedenfalls gleich auch noch Schlagzeug und Gitarre mit und sorgt damit für ordentlichen Wirbel am „Vera“-Set.

