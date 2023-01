„Fakt oder Fake“ mit Andi Knoll, Susanne Höggerl und Gerald Fleischhacker am 20. Jänner in ORF 1

Danach: „Viktor Gernot: Best of“ und „Was gibt es Neues?“

Wien (OTS) - Skurrile Tatsachen und Täuschungen stehen im ORF-1-Hautabend am Freitag, dem 20. Jänner 2023, auf dem Programm, wenn Clemens Maria Schreiner in „Fakt oder Fake“ Andi Knoll, Susanne Höggerl und Gerald Fleischhacker begrüßt. Danach um 21.15 Uhr liefert Viktor Gernot in einer „Best of“-Show seine besten Pointen. Bei „Was gibt es Neues?“ um 22.25 Uhr rätseln Gery Seidl, Lydia Prenner-Kasper, Rudi Roubinek, Thomas Maurer und Florian Scheuba unter anderem über Käse, einen Austernzüchter und den „Schuss-Sack“.

„Fakt oder Fake“ um 20.15 Uhr

„Zeit im Bild“-Moderatorin Susanne Höggerl, Kabarettist Gerald Fleischhacker und der Moderator für jede Lebenslage und Sendung, Andi Knoll, sind ein äußerst starkes Team, mit dem es Clemens Maria Schreiner dieses Mal zu tun bekommt. Sie stellen sich unter anderem den Fragen: Kann man tatsächlich Blitze im Wasserglas erzeugen? War Napoleon wirklich so legendär klein gewachsen? Und ist die linke Gehirnhälfte tatsächlich für das Kreative zuständig?

„Viktor Gernot: Best of“ um 21.15 Uhr

Musiker, Parodist und Pointenlieferant Viktor Gernot präsentiert in Hochform die besten Szenen aus seinen Programmen. Es bleibt kein Auge trocken, wenn er Falco zum Schlagersänger mutieren lässt, pantomimisch die Produkte im Werbefernsehen anpreist oder Geschichten aus seiner Bühnenkarriere verrät.

„Was gibt es Neues?“ um 22.25 Uhr

Diesmal geht es bei Oliver Baier und seinem Rateteam nicht um die Wurst, sondern um Käse – denn der 20. Jänner ist der „Tag der Käse-Liebhaber“. Dazu werden Gery Seidl, Lydia Prenner-Kasper, Rudi Roubinek, Thomas Maurer und Florian Scheuba ihre grauen Zellen ordentlich anstrengen. Außerdem rätseln sie darüber, warum ein französischer Austernzüchter kleine Zettel in seinen Muscheln versteckt hat. Die Promifrage kommt anlässlich des Kitzbühel-Wochenendes von Oliver Polzer und Hans Knauß: Sie wollen wissen, worum es sich bei einem „Schuss-Sack“ handelt.

Weiteres Lachmuskeltraining von österreichischen Kleinkunstgrößen gibt es in der Kabarett-Kollektion auf Flimmit zum Streamen (http://flimmit.at/).

