BYD: Vertriebsstart der ersten drei Elektroauto-Modelle in Österreich

2023 wird der Ausbau des landesweiten BYD-Händler- und Werkstattnetzes vorangetrieben und das Modellportfolio erweitert.

Mit dem Standort in der Westfield Shopping City Süd sind wir dort präsent, wo die Kunden sind. Und das Feedback ist sensationell! Außerdem hat uns das Nachhaltigkeitskonzept der Unibail-Rodamco-Westfield Gruppe überzeugt, nicht zuletzt, weil die SCS ausschließlich grünen Strom bezieht und mit der vollflächigen PV-Anlage am Dach des Centers – die größte dieser Art in ganz Europa – auch erhebliche Mengen grünen Stroms selber produziert und wir so auch unsere BYD Fahrzeugflotte mit grünem Strom betreiben können. Danijel Dzihic, Managing Director BYD Austria 1/5

Schon seit einigen Jahren setzen wir eine Vielzahl an Initiativen und Aktivitäten um - beginnend beim emissionsarmen Betrieb der Einkaufszentren, mit speziellem Fokus auf der Reduzierung der Energieintensität und der Produktion von grünem Strom durch umfassende Photovoltaikanlagen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Förderung nachhaltiger Mobilität. Wir freuen uns deshalb außerordentlich über die Partnerschaft mit BYD und die Möglichkeit den Markteintritt in Österreich begleiten zu dürfen. Die Besucher:innen der Westfield Shopping City Süd können sich auf ein hochinnovatives und zukunftsorientiertes High-Tech-Unternehmen freuen Katharina Zeiler, Deputy Director Unibail-Rodamco-Westfield Leasing Deutschland und Österreich, 2/5

Österreichweit haben sich mehr als 120 Händler bei uns beworben. Bis Ende März werden wir die Verträge mit mindestens 15 Händlern unterzeichnen. Bis Jahresende werden wir ganz Österreich abdecken und aus Kundensicht eine komfortable und schnelle Erreichbarkeit von Händler- und Werkstattpartnern garantieren. Danijel Dzihic, Managing Director BYD Austria 3/5

Der ATTO 3 ist prompt verfügbar, bei HAN und TANG beträgt die Lieferzeit zirka sechs Monate. Danijel Dzihic, Managing Director BYD Austria 4/5

DENZEL hat mit BYD, dem aktuell weltweit erfolgreichsten Elektroautohersteller, eine langfristige Partnerschaft vereinbart. DENZEL ist ein erfahrener Importeur für asiatische Fahrzeuge und in diesem Geschäftsbereich seit 45 Jahren erfolgreich tätig. Auch die gesamte Ersatzteillogistik gehört zu den Kernkompetenzen von Denzel, wie auch die Finanzierung von Fahrzeugen über das Bankhaus Denzel. Gemeinsam mit unserem hochqualitativen Händlernetz sind wir ein Garant für die Erfüllung der Kundenerwartungen. Hansjörg Mayr, Vorstandsmitglied, CBDO und CDO der DENZEL Auto AG 5/5

Wien/Vösendorf (OTS) - Mit dem BYD Pioneer Store in der Westfield Shopping City Süd (SCS) direkt bei Eingang 10 wurde bereits im Dezember 2022 der erste Showroom von BUILD YOUR DREAMS in Österreich eröffnet. Ab sofort sind dort auch Probefahrten mit dem elektrischen Kompakt-SUV ATTO 3 möglich. Die Limousine HAN und der siebensitzige E-SUV TANG werden ab Februar für individuelle Probefahrten bereitstehen. Bereits registrierte Interessenten werden für Terminfixierungen kontaktiert.

Großes Kundeninteresse an BYD-Modellen

Danijel Dzihic, Managing Director BYD Austria: „ Mit dem Standort in der Westfield Shopping City Süd sind wir dort präsent, wo die Kunden sind. Und das Feedback ist sensationell! Außerdem hat uns das Nachhaltigkeitskonzept der Unibail-Rodamco-Westfield Gruppe überzeugt, nicht zuletzt, weil die SCS ausschließlich grünen Strom bezieht und mit der vollflächigen PV-Anlage am Dach des Centers – die größte dieser Art in ganz Europa – auch erhebliche Mengen grünen Stroms selber produziert und wir so auch unsere BYD Fahrzeugflotte mit grünem Strom betreiben können.“

Nachhaltigkeit als gemeinsamer Nenner

Wie das Hightech-Unternehmen BYD, agiert auch Unibail-Rodamco-Westfield, die Eigentümer- und Betreiberfirma der Westfield Shopping City Süd, als ein aktiver Gestalter in Sachen Nachhaltigkeit, wie Katharina Zeiler, Deputy Director Leasing Deutschland und Österreich, unterstreicht: „ Schon seit einigen Jahren setzen wir eine Vielzahl an Initiativen und Aktivitäten um - beginnend beim emissionsarmen Betrieb der Einkaufszentren, mit speziellem Fokus auf der Reduzierung der Energieintensität und der Produktion von grünem Strom durch umfassende Photovoltaikanlagen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Förderung nachhaltiger Mobilität. Wir freuen uns deshalb außerordentlich über die Partnerschaft mit BYD und die Möglichkeit den Markteintritt in Österreich begleiten zu dürfen. Die Besucher:innen der Westfield Shopping City Süd können sich auf ein hochinnovatives und zukunftsorientiertes High-Tech-Unternehmen freuen “.

Dzihic: „Mindestens 15 Händler bis Ende März“

Parallel zur Markteinführung der ersten drei BYD Modelle läuft auch der Ausbau des Händlernetzes, wie Dzihic erklärt: „ Österreichweit haben sich mehr als 120 Händler bei uns beworben. Bis Ende März werden wir die Verträge mit mindestens 15 Händlern unterzeichnen. Bis Jahresende werden wir ganz Österreich abdecken und aus Kundensicht eine komfortable und schnelle Erreichbarkeit von Händler- und Werkstattpartnern garantieren. “

Kurze Lieferzeiten, vielfältiges Modellportfolio

Zum Vertriebsstart stehen nun ATTO 3, HAN und TANG zur Verfügung, wobei das Modellangebot heuer noch auf sechs Modelle erweitert wird. Dank gesicherter Fahrzeugkontingente kann BYD Austria laut Dzihic außerdem besonders rasche Lieferzeiten zusagen: „ Der ATTO 3 ist prompt verfügbar, bei HAN und TANG beträgt die Lieferzeit zirka sechs Monate. “

DENZEL-Tochter als BYD-Importeur

Nach Österreich gebracht werden die Modelle von der CCI Car Austria GmbH, einer Tochtergesellschaft der DENZEL Auto AG. Hansjörg Mayr, Vorstandsmitglied, CBDO und CDO der DENZEL Auto AG, betont: „ DENZEL hat mit BYD, dem aktuell weltweit erfolgreichsten Elektroautohersteller, eine langfristige Partnerschaft vereinbart. DENZEL ist ein erfahrener Importeur für asiatische Fahrzeuge und in diesem Geschäftsbereich seit 45 Jahren erfolgreich tätig. Auch die gesamte Ersatzteillogistik gehört zu den Kernkompetenzen von Denzel, wie auch die Finanzierung von Fahrzeugen über das Bankhaus Denzel. Gemeinsam mit unserem hochqualitativen Händlernetz sind wir ein Garant für die Erfüllung der Kundenerwartungen. “

Über BYD:

BYD ist ein multinationales Hightech-Unternehmen, das sich der Nutzung technologischer Innovationen für ein besseres Leben verschrieben hat. BYD wurde 1995 als Hersteller von aufladbaren Batterien gegründet und verfügt heute über ein breit gefächertes Geschäftsfeld, das Automobile, Schienenverkehr, New Energy und Elektronik umfasst. Von der Energieerzeugung und -speicherung bis hin zu deren Anwendungen widmet sich BYD der Bereitstellung emissionsfreier Energielösungen, die die weltweite Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern. Das Unternehmen ist mittlerweile auf sechs Kontinenten, in über 70 Ländern und Regionen und in mehr als 400 Städten vertreten.

Über BYD Auto:

BYD Auto wurde 2003 gegründet und ist die Automobil-Tochtergesellschaft von BYD. BYD Auto produziert seit März 2022 ausschließlich BEV- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge. BYD Auto ist damit der erste Automobilhersteller der Welt, der die Produktion von Fahrzeugen mit fossilen Antrieben zugunsten der Umstellung auf elektrifizierte Fahrzeuge eingestellt hat. BYD Auto beherrscht die Kerntechnologien der gesamten industriellen Fertigungskette von New Energy Vehicles (NEV) und produziert u. a. Batterien, Elektromotoren, Steuergeräte und Halbleiter selbst. Seit neun Jahren in Folge ist BYD führend bei Verkäufen von New Energy Vehicles (NEV) in China. 2022 wurden insgesamt 1,86 Millionen weltweit verkauft, das entspricht einer Steigerung von 155 % gegenüber dem Vorjahr. www.byd.com

Über CCI Austria Car Import GmbH:

CCI Austria Car Import ist eine Tochtergesellschaft der DENZEL Gruppe, die auf eine lange und erfolgreiche Geschichte als Automobilhersteller, Generalimporteur, Großhändler sowie Mehrmarkenhändler und Finanzdienstleister zurückblickt. Mit einem Umsatz von rund 800 Millionen Euro, rund 1.200 Mitarbeiter*innen und rund 33.000 verkauften Fahrzeugen pro Jahr zählt die DENZEL Gruppe zu den 100 bedeutendsten Unternehmen in Österreich. Seit der Gründung durch den international anerkannten und erfolgreichen Automobilpionier Ing. Wolfgang Denzel im Jahr 1934 ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen und genießt heute einen erstklassigen Ruf als erfahrener, sicherer und kompetenter Partner für Industrie, Vertragshändler und Kunden. www.denzel.at bzw. www.bydauto.at

