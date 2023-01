Die neue Business-Website von komoot ist online

Die neue B2B-Website von komoot zeigt Touristikern, Outdoor-Brand sowie Verkehrsbetrieben, wie sie Millionen von Abenteurer erreichen.

Potdsam (OTS) - Seit seiner Gründung im Jahr 2010 hat sich komoot zu Europas größter Touren-Plattform für Wanderer und Radfahrer entwickelt. Heute sind über 30 Millionen User weltweit auf der App registriert. Allein im deutschsprachigen Raum nutzen gut die Hälfte davon (rund 16 Mio.) komoot. Mit dem Launch der neuen Business-Webseite soll der Zugang zu diesem Potential nun auch für Business-Partner erleichtert werden.

„Erreiche deine Zielgruppe und werde für Millionen von Abenteurer sichtbar“, lautet das Motto. Die neue Business-Website richtet sich an Touristiker, Outdoor-Brands sowie Verkehrsbetriebe und informiert über die vielfältigen Möglichkeiten von komoot. Sie gibt u.a. darüber Auskunft, wie man eine Community auf komoot aufbaut, hält News und Best Practice Beispiele bereit, zeigt die Vorteile der crossmedialen Einbindung auf und liefert in der komoot Academy Wissen rund um die Routenplanung und vielem mehr.

Aktive Besucherlenkung und garantierte Klicks

In Best Practices erfährt man über erfolgreiche Konzepte von Organisation wie Schwarzwald Tourismus, Visitflanders, BikeHotels Südtirol und Éislek.

"Wir arbeiten seit Jahren eng mit zahlreichen Brands aus dem Tourismus zusammen", sagt Iris Wermescher, Business Development Director von komoot. "Durch die neue Website erhalten nun auch potentielle Partner von komoot einen Einblick in die Zusammenarbeit und können davon nur profitieren“, so Wermescher. Generell wird viel Wert auf offene Kommunikation und das Teilen von Wissen gelegt. Ein Beispiel dafür ist die eingebundene Academy, zu deren kostenlosen Schulungsprogramm man sich ebenfalls über die Website anmelden kann.

Inspirierende Informations-Plattform für Partner

„Die neue Website soll interessierte Marketingverantwortliche informieren und bestehende Partner inspirieren. Deshalb sind weitere Projekte bereits in der Pipeline: wie etwa noch mehr Best Practices sowie kontinuierliche News und Fachartikel“, erklärt Jördis Hille, Kommunikationsmanagerin bei komoot. Die neue Business-Webseite ist unter komoot.business/de abrufbar.



Rückfragen & Kontakt:

Jördis Hille, Kommunikationsmanagerin komoot, joerdis @ komoot.de, www.komoot.business/de