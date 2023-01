Exklusive OGM-Umfrage für „BLICKWECHSEL“ zeigt: Knapp jeder Dritte wünscht sich FPÖ in Regierung

Die gesamte repräsentative Umfrage mit weiteren spannenden Erkenntnissen liefert „BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin“ heute, ab 21:15 Uhr bei ServusTV.

Salzburg/Wals (OTS) - „Soll die FPÖ wieder Teil einer Regierungskonstellation sein?“ Diese Frage bejahen 31 Prozent der rund 1.000 Österreicher, die vom Meinungsforschungsinstitut OGM exklusiv für das Nachrichtenmagazin „BLICKWECHSEL“ bei ServusTV befragt wurden. Damit liegt diese Zahl signifikant höher als jene 27 Prozent, die der FPÖ mit Herbert Kickl bei einer fiktiven Sonntagsfrage ihre Stimme geben würden. Diese Zusatzstimmen kämen hauptsächlich von ÖVP-Wählern, die bereits mehrere Koalitionen mit den Freiheitlichen erlebt haben, wie etwa Schwarz-Blau in Oberösterreich, lautet die Einschätzung von OGM.



Wunschkoalition FPÖ-ÖVP nur knapp vor FPÖ-SPÖ

Überraschend in der repräsentativen OGM-Umfrage exklusiv für ServusTV ist, dass die ÖVP als wohl gemeinhin naheliegendster Koalitionspartner nur etwas häufiger als die SPÖ genannt wird. Auf die Frage, mit welcher Partei eine erstplatzierte FPÖ eine Koalition anstreben solle, antworten 22 Prozent der Befragten „mit der ÖVP“, knapp dahinter liegt mit 20 Prozent der Befragten aber schon die Sozialdemokratie. Wie wird die SPÖ also mit ihrer eigens auferlegten Vranitzky-Doktrin „Niemals mit der FPÖ“ zukünftig verfahren?



Kopf-an-Kopf Rennen bei Kanzlerfrage

23 Prozent der Österreicher würden Karl Nehammer die Stimme geben, könnte der Bundeskanzler bzw. die Bundeskanzlerin ähnlich wir bei der Bundespräsidenten-Wahl direkt gewählt werden, 22 Prozent der Stimmen entfallen auf FPÖ-Chef Herbert Kickl. Knapp dahinter (21 Prozent) nennen Pamela Rendi-Wagner.



„BLICKWECHSEL“ mit weiteren Umfrage-Erkenntnissen und Themen

„BLICKWECHSEL“-Moderatorin Katrin Prähauser analysiert gemeinsam mit OGM-Chef Wolfgang Bachmayer die gesamte Umfrage und ordnet die Ergebnisse für die Zuschauer ein. Weitere Themen der zweiten Sendung sind zudem:



Mehrere Morde, Krawalle, ein Amoklauf: Hat die Gewalt Migrationshintergrund? "BLICKWECHSEL" begleitet die Polizei in Problemvierteln in Linz und konfrontiert Migranten mit dem Vorwurf, dass sie Staat und Recht nicht akzeptieren würden.





Teurer als erlaubt: Auf den Märkten sinken die Energiepreise, doch bei den Kunden kommt die Entlastung nicht an. Halten die Energiekonzerne die Preise künstlich hoch und profitieren davon?





Die geheime Elite: Im Schweizer Luxus-Skiort Davos trifft sich im Rahmen des Weltwirtschaftsforums ein Netzwerk aus Größen von Politik und Wirtschaft. Hinter verschlossenen Türen entscheiden sie gemeinsam über die wichtigen Fragen unserer Zeit. Hat dieser Zirkel inzwischen mehr Macht als jedes demokratisch gewählte Parlament?





Zitate bitte ausschließlich mit Quellenangabe "OGM IM AUFTRAG VON SERVUS TV FÜR BLICKWECHSEL“ verwenden.





