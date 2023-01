Österreich Premiere: „Kommissar Rex“ ermittelt ab sofort auf R9

Wien (OTS) - Ab 22. Jänner um 20:30 Uhr zeigt R9 wöchentlich die Erfolgskrimiserie „Kommissar Rex“. An Kommissar Rex führt seit Jahren kein Weg vorbei. Die am Beginn der 1990er-Jahre von Peter Hajek und Peter Moser entwickelte Krimiserie gilt als erfolgreichste österreichische Fernsehproduktion überhaupt. Insgesamt wurden über 180 Folgen gedreht und in 120 Länder verkauft.

„Wir freuen uns sehr, auf R9 nun wöchentlich mit 'Kommissar Rex' einen Kultklassiker und ein absolutes Erfolgsformat zu zeigen,“ sagt R9-Geschäftsführer Marcin Kotlowski.

„Ich finde es großartig, dass ein Sender aus unserem Vermarktungsportfolio einen Klassiker der österreichischen TV-Geschichte wieder zur Ausstrahlung bringt. Meine Fernsehjause für die erste Folge wird definitiv eine Wurstsemmel sein“, schmunzelt Walter Zinggl, Geschäftsführer der IP Österreich.

An der Seite seines Herrchens, Kommissar Lorenzo Fabbri alias Kaspar Capparoni, spürt Rex, der berühmteste Polizeihund der Welt VerbrecherInnen auf. In der ersten Folge reist der Kriminalhauptkommissar von Rom nach Wien, um mit der österreichischen Polizei einen Doppelmord aufzuklären.

„Kommissar Rex“ wird ab 22. Jänner immer sonntags um 20:30 Uhr auf R9 ausgestrahlt.

Über R9 – Regionales Fernsehen Österreich

Der überregionale Fernseh- und Contentvermarkter R9 fasst die wichtigsten Regionalfernsehsender aus allen neun österreichischen Bundesländern unter einem Dach zusammen. Empfangsdaten: Satellit (ASTRA) 19,2° Ost Transponder 1.005 Frequenz 11273 MHz. Die Regionalsender Österreichs W24, Schau TV, LT1, Kanal3, KT1, Tirol TV, Ländle TV, N1 TV und RTS Regionalfernsehen Salzburg erreichen im R9-Verbund über 2,96 Millionen ÖsterreicherInnen im Monat! Vermarktet wird der Senderverbund von IP Österreich.

