Goldenes Ehrenzeichen der Republik Österreich an ORF-Korrespondent Karim El-Gawhary

Wien (OTS) - Weitere hohe Auszeichnung für einen ORF-Journalisten:

ORF-Nahost-Korrespondent Karim El-Gawhary wurde heute, am Mittwoch, dem 18. Jänner 2023, mit dem „Goldenen Ehrenzeichen der Republik Österreich“ geehrt. Verliehen wurde die Anerkennung vom Österreichischen Botschafter in Kairo, Dr. Georg Stillfried, im Rahmen eines Empfanges in der Botschaft in Kairo.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Ich freue mich mit Karim El-Gawhary, dem nun nach dem Concordia- und Axel-Corti-Preis sowie dem Titel ‚Journalist des Jahres‘ eine weitere Ehrung zuteilwird. Als ORF-Korrespondent für den Nahen Osten bringt Karim El-Gawhary den Österreicherinnen und Österreichern die Ereignisse in der Arabischen Welt – zuletzt als Reporter von der Fußball-WM in Katar – näher: mal rein sachlich, mal auch humorvoll, jedenfalls immer mit hoher Kenntnis und Leidenschaft. Ich bedanke mich für sein Engagement und gratuliere herzlich.“

Karim El-Gawhary: „Jemals ein Goldenes Ehrenzeichen für meine Dienste um eine Republik zu bekommen, hätte ich mir in meinem Leben niemals träumen lassen. Umso größer die Ehre, diese Auszeichnung in Österreich dann als einziger arabischer Piefke des ORF zu bekommen. Ich habe als Auslandskorrespondent in den vergangenen Jahrzehnten zumindest versucht, Brücken zu bauen, weil ich es so wichtig finde, in einer Zeit, in der es mehr Brückenzerstörer als Brückenbauer gibt und in der es so viel einfacher ist, diese Brücken niederzureißen als immer wieder aufzubauen. In einer Welt in der eben gerne schwarz-weiß zwischen ,wir‘ und ‚den anderen‘ geteilt wird. Eigentlich ist das Brückenbauen gar nicht so schwer. Man gibt den ‚anderen‘ Namen und Gesichter. Man erzählt ihre Geschichten, oder noch besser, redet mit ihnen und nicht über sie oder am allerbesten: lässt sie selbst ihre eigenen Geschichten erzählen. Die Auszeichnung ist damit auch eine Botschaft an alle Menschen mit exotischem Namen und Hintergrund. Und das ist eine österreichische Wertschätzung, die mich ganz besonders freut.“

