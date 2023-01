IPwe gibt größten Blockchain-Einsatz in der Geschichte des Unternehmens bekannt

Davos, Schweiz (ots/PRNewswire) - Als Innovationsführer an der Spitze der digitalen IP-Transformation startet das erste Minting von mehr als 25 Millionen bestehenden Patent-Assets als dynamische NFTS

IPwe Inc. gab heute im Rahmen der Woche des Weltwirtschaftsforums zusammen mit Casper Labs die größte Blockchain-Bereitstellung in der Geschichte des Unternehmens in Davos, Schweiz, bekannt. Diese gemeinsame Ankündigung stellt den ersten echten Blockchain- und NFT-Anwendungsfall für Unternehmen dar, der das IP-Management verbessert und für IP-Eigentümer weltweit Wertschöpfung und Liquidität schafft.

In Zusammenarbeit mit Casper Labs hat IPwe eine dynamische NFT-Blockchain-Lösung – IPwe Digital Assets – entwickelt und eingeführt, die die zugelassenen Distributed-Ledger-Technologien von Open-Source-basierter Hyperledger Fabric und die öffentliche Casper-Blockchain nutzt, um verifizierte öffentliche und private Informationen über jedes Patent sicher zu speichern. IPwe Digital Assets werden mit öffentlichen Daten aus weltweit führenden Patentdatensätzen von Clarivate gespeist und bieten IP-Eigentümern eine einfache, transparente digitale Darstellung des Asset-Eigentums.

„IPwe ist stolz darauf, das Minting von 25 Millionen Patent-NFTs zur Förderung der digitalen IP-Transformation bekannt geben zu können. IPwe Digital Assets sind eine revolutionäre Technologie und die echte Manifestation des Versprechens von Blockchain für Unternehmen", erklärte Leann Pinto, Präsidentin von IPwe. „IPwe hat einen echten Anwendungsfall für Blockchain-Technologie auf Unternehmensebene entwickelt und endlich eine liquide Finanzanlageklasse geschaffen, die das volle Potenzial von IP ausschöpfen kann. IPwe Digital Assets sind in den Bereichen IP und Blockchain neu und bahnbrechend, aber wir sind zuversichtlich, dass die Unternehmen schnell die Notwendigkeit und Leistungsfähigkeit der Blockchain-Lösungen von IPwe erkennen werden."

Die Einführung von IPwe Digital Assets, beginnend mit unserer Tokenisierung der weltweit bestehenden Patente als dynamische NFTS, stellt IPwe an die Spitze der digitalen IP-Transformation. Jetzt können Unternehmen sicher in das Web3-Ökosystem der nächsten Generation vordringen, um ihre IP mit tokenisierten Asset-Werten zu verwalten, die überprüfbare Eigentumsdaten und prüfbare, konforme aggregierte Beweis-Datensätze enthalten. IPwe Digital Asset unterstützen auch die umfassende SaaS-Lösung von IPwe, Smart Intellectual Assetmanagement (SIAM), ein nahtloses tokenisiertes Asset-Management-Tool, das datengesteuerte Einsichten, Analysen und Finanzkennzahlen mit erhöhter Transaktionseffizienz und Portfolio-ROI bietet.

„Mit dieser Einführung nimmt IPwe eine Führungsposition ein, wenn es darum geht, den neuesten Stand der Technik sowohl für die IP- als auch für die Unternehmens-Blockchain voranzutreiben", erklärte Daniela Barbosa, Executive Director, Hyperledger Foundation, und General Manager Blockchain and Identity bei der Linux Foundation. „Die Innovation und der Umfang dieser Bereitstellung zeigen die Leistungsfähigkeit von hybriden Netzwerken, um kritische Assets auf sichere und extrem effiziente, aber auch transparente und zugängliche Art und Weise zu verwalten. Es ist lohnend zu sehen, wie Technologien von unserer Community diese Lösung antreiben und mit der Casper-Blockchain zusammenarbeiten, um diese Ergebnisse zu erzielen."

Ralf Kubli, Vorstandsmitglied der Casper Association, merkte an: „Casper ist das zukunftssichere Blockchain-Netzwerk, das wirtschaftliche Aktivitäten für Geschäftsmodelle der nächsten Generation ermöglicht, die auf nativen digitalen Vermögenswerten aufbauen. Der Einsatz von IPwe auf Casper wird Unternehmen, Regierungen und Start-ups einen enormen wirtschaftlichen Wert bringen."

Marken

IPwe, Smart Intangible Asset Management und IPwe Digital Assets sind Marken von IPwe.

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt:

Mia Mixan,mia @ ipwe.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1918935/IPwe_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ipwe-gibt-groWten-blockchain-einsatz-in-der-geschichte-des-unternehmens-bekannt-301725009.html