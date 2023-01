Alles bereit für den Wiener Eistraum

Bürgermeister Ludwig begeistert von innovativem Energiespar-Konzept

Wien (OTS/RK) - Noch herrscht reger Arbeitsbetrieb am Wiener Rathausplatz, bevor morgen Wiens schönste Eisfläche wieder für Besucher*innen öffnet. Bürgermeister Ludwig besuchte heute, Mittwoch, die Aufbauarbeiten, die in diesem Jahr aufgrund weitreichenden Energiesparmaßnahmen viele Innovationen bringen.

„Die Stadt Wien tut alles dafür, auch heuer den Bürgerinnen und Bürgern mit dem Wiener Eistraum ein Eislauferlebnis der ganz besonderen Art zu bieten. Angesichts der Energiekrise geht der Wiener Eistraum dieses Jahr mit einem innovativen Energiekonzept neue Wege und wird zu einem Vorbild für nachhaltiges Wintervergnügen“, zeigte sich Bürgermeister Michael Ludwig bei der Begehung der Baustelle begeistert.

Besonders beeindruckt die neue innovative Schneeschmelz-Anlage, die am Wiener Eistraum entwickelt wurde. Sie schmilzt mit Hilfe der Abwärme der Kältemaschinen den Schnee, der durch den Abrieb der Eisläufer*innen und die Reinigung des Eises entsteht. In der Vergangenheit musste dieser Schnee mit LKWs abtransportiert werden. In früheren Jahren waren für den Abtransport bis zu 180 LKW-Fahrten notwendig.

Für weitere Energie-Einsparungen sorgen u.a. eine um etwa 10% kleinere Eisfläche, ein neues Kältesystem für die Kühlung der Eisflächen, Abwärmenutzung beim Schlittschuhverleih und neuartige Kühlschläuche. Der Wiener Eistraum ist seit diesem Jahr ein ÖKOEvent PLUS. Der Strom wird zu 100% aus Wasserkraft bezogen.

Der 28. Wiener Eistraum hat ab morgen, am 19. Jänner bis 5. März jeweils von 10 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. Infos, Tickets und Services unter www.wienereistraum.com (Schluss) gaa

