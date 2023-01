Weber (NEOS) / Mautz-Leopold (SPÖ): Historisch! Erster öffentlicher Ausschuss im Wiener Rathaus

Transparent und für alle Bürger:innen vor Ort mitzuverfolgen hat heute im Rathaus der erste öffentliche Petitionsausschuss stattgefunden.

Wien (OTS) - „Mit der Reform des Petitionsrechts haben wir als Fortschrittskoalition erstmals einen Ausschuss für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Reform des Petitionsrechts vereinfacht nicht nur die Bürger:innenbeteiligung, wenn es um die Mitgestaltung der Stadt geht, sondern erlaubt es einem breiten und interessierten Publikum, der politischen Behandlung einer Petition beizuwohnen. Damit setzen wir als Fortschrittskoalition einen weiteren Transparenzmeilenstein“, freut sich NEOS Wien Petitionssprecher Thomas Weber.

Konkret ging es im heutigen Petitionsausschuss um ein Anliegen zur Neugestaltung der Wallensteinstrasse, die der Petitionswerber allen Parteien vorstellte und anschließend Fragen zu seiner Petition beantwortete.



Die Petitionsausschussvorsitzende und SP-Landtagsabgeordnete Andrea Mautz-Leopold betont: „Heute ist ein historischer Tag! Was wir lange vorbereitet und im November mit der Novelle des Petitionsrechts im Wiener Landtag beschlossen haben, wird gerade Wirklichkeit. Das ist nicht Politik am Papier, sondern Politik zum Angreifen. Der erste Petitionswerber kann sein Anliegen öffentlich vor den Augen aller Interessierten darbringen. Nie war es einfacher und niederschwelliger, sich aktiv in die Stadtpolitik einzubringen.“



Die nächsten Termine des Petitionsausschusses können hier eingesehen werden:

https://www.wien.gv.at/politik/wahlen/petitionen/petitionsausschuss.html

Die Reform des Petitionsrechts beinhaltet auch, dass die Ausschüsse jederzeit auf der Homepage der Stadt Wien via Mediathek nachzusehen sind.



Folgende Schwerpunkte werden bei der Reform des Petitionsrechts umgesetzt:

Die Sitzungen des Petitionsausschusses, bei denen die Petitionswerber:innen geladen werden, ihre Petition vorzustellen, werden öffentlich. Somit können alle interessierten Bürger:innen, entweder live vor Ort oder in einer Mediathek, die Anliegen der Petitionswerber:innen mitverfolgen.

Weiters bekommt der Petitionsausschuss nun die Möglichkeit, Empfehlungen in andere Gemeinderatsausschüsse direkt weiterzuleiten, damit diese von den fachlich zuständigen Abgeordneten besprochen werden können.

Die Einbindung der Bezirke ins Petitionswesen wird neu geregelt. Die in der Bezirksvertretung vertretenen wahlwerbenden Parteien können in Zukunft bei bezirksrelevanten Petitionen aufgefordert werden, eine Stellungnahme abzugeben.

Petitionswerber:innen haben in Zukunft einen Anspruch darauf, die Petition vor dem Petitionsausschuss vorzustellen und an der Sitzung teilzunehmen. Dies war bisher nur auf Basis einer Mehrheitsentscheidung im Petitionsausschuss möglich. Der/die Petitionswerber:in hat allerdings auch weiterhin das Recht darauf, stattdessen eine schriftliche Stellungnahme abzugeben.

Mit einer Weiterentwicklung der Petitionsplattform wird zukünftig die Unterstützung einer Petition noch niederschwelliger und zeitgemäßer:

- Petitionswerber:innen erhalten für ihre Petition einen QR-Code, mit dem die elektronische Unterstützung des Anliegens vereinfacht wird.

- Es gibt ein user:innenfreundliches Archiv für abgeschlossene Petitionen

- Die Petitionsplattform wird für Handys und Tablets optimiert

- Videos der öffentlichen Sitzungen sind auf der Plattform abrufbar

Petitionswerber:innen erhalten für ihre Petition einen QR-Code, mit dem die elektronische Unterstützung des Anliegens vereinfacht wird. Es gibt ein user:innenfreundliches Archiv für abgeschlossene Petitionen Die Petitionsplattform wird für Handys und Tablets optimiert Videos der öffentlichen Sitzungen sind auf der Plattform abrufbar Auch kommen wir einem Wunsch vieler Bürger:inneninitiativen nach und veröffentlichen zukünftig die genaue Zahl der elektronischen Unterstützungen. An der Niederschwelligkeit des Instrumentes ändert sich nichts, auch in Zukunft genügen 500 Unterschriften für eine Behandlung der eingebrachten Petition.

Um das Plenum besser und zeitnäher über die Anliegen der Bürger:innen zu informieren, wird der Petitionsausschuss in Zukunft halbjährlich berichten - einmal an den Gemeinderat, einmal an den Landtag.

Rückfragen & Kontakt:

NEOS – Klub im Wiener Rathaus

Marko Knöbl

Pressesprecher, Kommunikationsleiter stv.

+43 650 405 17 43

marko.knoebl @ neos.eu



SPÖ Wien Rathausklub

Mag.a Lisa Miletich

Kommunikation

+43 1 4000 81920

lisa.miletich @ spw.at