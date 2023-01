„Immerstill“ mit bis zu 822.000 Zuseherinnen und Zusehern in ORF 1

Platz 4 im ORF-Landkrimi-Ranking mit 29 Prozent Marktanteil

Wien (OTS) - Bis zu 822.000 Zuseherinnen und Zuseher waren mit dabei, als das beliebte ORF-Landkrimi-Format gestern, am Dienstag, dem 17. Jänner 2023, um 20.15 Uhr zum dritten Mal Halt in Kärnten machte. Im Schnitt ließen sich 804.000 die ORF-1-Premiere des neuesten Films der ORF-Erfolgsreihe nicht entgehen. Mit einem Marktanteil von 29 Prozent liegt „Immerstill“ auf Platz 4 im Landkrimi-Ranking. Die Marktanteile beim jungen Publikum erreichten 24 Prozent (12–29) und 19 Prozent (12–29). „Immerstill“ ist eine Produktion des ORF in Koproduktion mit Graf Film und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria und Land Kärnten Kultur / Carinthia Film Commission.

Der Landkrimi „Immerstill“ wird auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) nach der TV-Ausstrahlung österreichweit sieben Tage als Video-on-Demand (zwischen 20.00 und 6.00 Uhr) angeboten. „Immerstill“ steht ebenso wie alle bisherigen Landkrimis auf Flimmit zum Streamen zur Verfügung. http://flimmit.at/

Fortsetzung folgt ...

Weiter zieht die ORF-Reihe am Dienstag, dem 31. Jänner, um 20.15 Uhr in ORF 1 nach Niederösterreich, wo Götz Spielmanns Landkrimi-Debüt „Der Schutzengel“ Fritz Karl und Michael Steinocher so manches Rätsel aufgibt. Voraussichtlich 2023 ihre ORF-Premiere feiern außerdem „Zu neuen Ufern“ (Oberösterreich) und „Steirerglück“ (Steiermark).

