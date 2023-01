IFA AG mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet

Wien (OTS) - Klimaschutzministerin Leonore Gewessler hat am 16. Jänner 2023 der IFA AG das Österreichische Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte verliehen. Das Österreichische Umweltzeichen ist das wichtigste staatlich geprüfte Umweltsiegel und steht für eine konsequente Ausrichtung auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Nur Unternehmen, die strenge Kriterien der Umweltzeichen-Richtlinie erfüllen, qualifizieren sich nach externer Prüfung und Kontrolle für diese begehrte Auszeichnung. IFA konzipiert seit über 40 Jahren Immobilienprojekte nach höchsten Standards. Im Einklang mit städtebaulichen Anforderungen berücksichtigt IFA dabei ökologische, finanzielle, gesellschaftliche und soziale Aspekte. Die Verleihung des Österreichischen Umweltzeichens an die IFA AG bestätigt dieses nachhaltige Engagement eindrücklich.

Seit 1978 hat IFA rund 500 Immobilienprojekte mit einem Volumen von über 2,6 Milliarden Euro für Investor:innen realisiert – größtenteils geförderte Wohnbauentwicklungsprojekte zur Schaffung von hochwertigem, leistbarem Wohnraum in Österreich. Zusätzlich konzentriert sich IFA auf die Entwicklung von Quartieren mit nachhaltiger und ausgewogener Nutzung, die Stadtteile langfristig beleben. Grundlage der IFA Nachhaltigkeitsstrategie sind neben den österreichischen und europäischen Klimazielen die Sustainable Development Goals (SDG) der Agenda 2030 der United Nations. IFA ist zudem Mitglied der weltweit größten Nachhaltigkeitsinitiative, dem UN Global Compact.

Über IFA – Institut für Anlageberatung

Als der Manager für direkte Immobilieninvestments ermöglicht die IFA AG vorwiegend privaten, aber auch institutionellen Investor:innen seit mehr als vier Jahrzehnten, in Immobilien zu investieren. Die IFA AG ist der größte Anbieter für Direktimmobilieninvestments in Österreich und hat bis dato rund 500 Projekte erfolgreich realisiert und verwaltet über 2,6 Milliarden Euro für mehr als 7.800 Investor:innen. Der Projekthorizont reicht österreichweit von geförderten Wohnbauentwicklungsprojekten über exklusive Prime-Immobilien mit historischer Architektur bis hin zu impulsgebenden Quartiersentwicklungen und Anleiheemissionen. Die IFA AG ist eine Tochter von SORAVIA, einem der führenden Immobilienkonzerne in Österreich und Deutschland mit über 140 Jahren Erfahrung und einem realisierten Projektvolumen von über 7 Milliarden Euro. Als Teil der SORAVIA-Gruppe deckt die IFA AG die komplette Immobilien-Wertschöpfungskette ab und bietet Anleger:innen solide und nachhaltige mittel-, kurz- und langfristige Investitionsmöglichkeiten ab 10.000 Euro. www.ifa.at

