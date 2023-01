Music Traveler: Dienstleistungen für Musiker weltweit

Wien (OTS) - Die von der Sharing-Economy-Plattform Music Traveler veranstaltete Pressekonferenz im neuen Steinway & Sons Flagship Store in Wien fand großen Anklang bei den anwesenden Journalistinnen und Journalisten.

Unter den Gästen konnte man Persönlichkeiten wie u.a.: Yury Revich, Robert Lehrbaumer, Noa Kleissen finden sowie VertreterInnen der Wirtschaftskammer Wien und der Stadt Wien.

Neben strategischen Partnerschaften wurden auch zukünftige Expansionspläne bekannt gegeben.

Haben Sie schon von Music Traveler gehört?

Der zentrale Marktplatz des Tech-Startups ermöglicht es Künstlern, Branchenprofis und anderen Unternehmen, auf einfache Weise kreative Räume und Veranstaltungsorte zu buchen. Trotz des exponentiellen Wachstums der Kreativbranche ist der Markt nach wie vor stark fragmentiert und erschwert es Musikern geeignete Räume zu finden. Beliebte Plattformen wie Yelp und Google haben zwar in der Vergangenheit versucht, das Problem zu lösen, doch die Komplexität der Branche und die unterschiedlichen Anforderungen der einzelnen Stakeholder machten diese Top-Down-Ansätze aber letztlich unwirksam.

Das von Aleksey Igudesman und Julia Rhee in Wien gegründete Unternehmen Music Traveler hat dieses Problem mit der Entwicklung eines Online-Marktplatzes gelöst, auf dem Hosts und Musikschaffende miteinander verbunden werden und die Suche nach Räumen mit Musikinstrumenten, Equipment und Dienstleistungen für die Musik- Kreativbranche erleichtert wird. Über die Music Traveler Plattform können Musiker, Veranstalter, Labels und andere Kreative in wenigen Schritten Proberäume und Veranstaltungsorte finden und mieten. Jede über die Plattform getätigte Buchung ist dabei automatisch für Käufer und Verkäufer bis zu 100.000 € versichert.

Zusätzliche Services auf Music Traveler buchbar

Music Traveler wächst und bietet mittlerweile auch weitere Services an. Ab sofort gibt es die Möglichkeit, in Music Traveler Räumen professionelle Fotosessions, Audioaufnahmen oder auch Video Recordings zu buchen. Der 1. Music Traveler Recording Day findet am 21.02.23 statt. Buchungsanfragen werden ab sofort entgegengenommen.

Hollywood-Studios ab sofort exklusiv buchbar durch Music Traveler

Die Räume und Nutzer von Music Traveler befinden sich momentan hauptsächlich in der EU, die meisten Räume sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu finden. In den kommenden Monaten wird Music Traveler in weitere europäische Länder sowie in die USA expandieren.

Music Traveler wird seine US-Aktivitäten in L.A./Santa Monica starten und konnte kürzlich einen Vertrag mit dem Studio von Hollywood Komponist Hans Zimmer abschließen.

Neben dem legendären Studio des Oscar Preisträger, in dem Hans Zimmer u.a. die Soundtracks für Filme wie Interstellar, Inception, Dune, Fluch der Karibik oder die Batman- Trilogie aufgenommen hat, ist auch das Dolby Atmos Studio von Benjamin Wallfisch, dem Komponisten des neuesten Hollywood Blockbuster Flash, exklusiv auf Music Traveler zu buchen.

Music Traveler verkündete auch weitere spannende Partnerschaften

mit dem Flughafen Wien, tonebase, Soundbrenner, Klavierloft, Opern.News, Matchspace.Music und GEMA.

" Musik verbindet uns mit anderen Menschen, Orten und Kulturen und erweitert unser Bewusstsein ", erzählt Julia Rhee (Co-Founderin | CEO Music Traveler).

" Für Musikerinnen und Musiker gilt es ganz speziell: sie sind häufig unterwegs, wollen sich vernetzen, miteinander proben und auftreten ", meint Aleksey Igudesman (Co-Founder | CCO Music Traveler).

" Dafür benötigen sie Orte zum Austausch, Proben, für Aufnahmen und Konzerte ", ergänzt Dominik Joelsohn (Founding Member | COO Music Traveler).

Genau diese Räume können jetzt ganz einfach durch Music Traveler gebucht werden. " Ton und Bild sind in der Musikproduktion heutzutage praktisch gleichrangig. Genau darauf haben wir uns bei Vienna City Sound spezialisiert ", erzählt Peter Zimmerl (CEO Vienna City Sound)

" Eine Partnerschaft mit dem Flughafen Wien ist momentan in Arbeit und in den kommenden Monaten werden gemeinsame spannende Projekte verkündet ", berichtet Peter de Leeuw (Prokurist AirportCity Event GmbH - Flughafen Wien)

In einem bei der Pressekonferenz ausgestrahlten Video freut sich auch die Weltklasse-Pianistin Yuja Wang über die Möglichkeit, in Zukunft auch am Flughafen Wien zu üben und Konzerte spielen zu können.

" Startups wie Music Traveler sind notwenig für die Musikbranche, da ein Netzwerk geschaffen wird, dass essenziell für die gesamte Kreativszene ist ", betont Renate Burtscher, die durch die Pressekonferenz führt.

Die neuen Top Locations auf Music Traveler:

Hans Zimmer's Grand Legendary Super Studio

The Mix Lab - ATMOS Mix room and recording booth by Benjamin Wallfisch

Forum @ Weltmuseum Wien

Eroica-Saal @ Theatermuseum

ConcertLab Utrecht

Nikolaisaal Potsdam

Showpalast München

Die neuesten Partnerschaften:

Vienna City Sound - Music and Video production tonebase

Soundbrenner

GEMA

Klavierloft

Opern.News

Matchspace Music

Über Music Traveler

Music Traveler (https://www.musictraveler.com/de/) ist ein Community-Marktplatz, der sich auf Künstler, Kreative und Musiker fokussiert. Music Traveler fördert das Schaffen und die Wertschätzung von Musik, musikalischen Veranstaltungen und Bildung, indem Barrieren für Information, Kommunikation und Zusammenarbeit abgebaut werden. Music Traveler ist mehr als nur eine Plattform, es ist eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig unterstützt und fördert.

