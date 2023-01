Globales Siemens-Technologiefeld für Integrated Circuits and Electronics (ICE) unter österreichischer Leitung

Herbert Taucher leitet ICE und die global verteilten Forschungsgruppen für den gesamten Siemens-Konzern

Wien (OTS) - Siemens konzentriert sich weltweit auf elf Technologiefelder in der Forschung und der Vorentwicklung, darunter fallen beispielsweise Themen wie Data Analytics & Artificial Intelligence, Cyber Security & Trust und auch Integrated Circuits & Electronics. Die Technologiefelder sind in Deutschland und den USA beheimatet, erstmalig erhält Österreich die Leitung eines der wichtigen Forschungsfelder von Siemens.



Seit 1. Jänner 2023 ist "Integrated Circuits and Electronics", kurz ICE, unter der Leitung von Herbert Taucher. Er steuert alle weltweiten Forschungsaktivitäten aus der Siemens City in Wien aus. Der Österreicher Herbert Taucher ist seit 1997 bei Siemens tätig und leitete von 2013 bis 2022 die Forschungsgruppe Electronic Design. Er bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in allen relevanten Siemens-Geschäftsbereichen mit und verfügt über ein umfassendes Netzwerk in der gesamten Halbleiter-Wertschöpfungskette.

