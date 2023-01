proPellets Austria: Gastgeber des ersten Europäischen Pellet-Forums in Graz

Wien (OTS) - Der Branchenverband proPellets Austria ist heute, am 18. Jänner, Gastgeber des ersten Europäischen Pellet-Forums. Internationale Expert:innen und Interessierte werden eingeladen, in der Messe Graz über aktuelle Entwicklungen am europäischen Pellet-Markt zu diskutieren und sich zu informieren. Die Veranstaltung soll künftig als Event-Reihe jedes Jahr in einem anderen europäischen Land von dem jeweiligen nationalen Branchenverband veranstaltet werden.

2022 war ein herausforderndes Jahr für die Pelletbranche in Europa und auch in Österreich. Das neue Europäische Pellet-Forum (EPF) bietet für Expert:innen aus ganz Europa eine Plattform für den Erfahrungsaustausch, um auf die vielen Herausforderungen des Ausstiegs aus fossiler Energie bestmöglich vorbereitet zu sein. Die erste Ausgabe des EPF findet am Tag vor der Mitteleuropäischen Biomassekonferenz in Graz statt, einer seit langem etablierten Schlüsselveranstaltung für die europäische Bioenergieforschung.

Am 18. Jänner 2023 in Graz werden 18 renommierte Expert:innen, aus mehr als elf europäischen Ländern, die Pelletbranche mit ihren Vorträgen aus unterschiedlichen Facetten beleuchten. Konkret dreht es sich um Themen wie: internationale Marktentwicklung, Zukunftsperspektiven aus Sicht der unterschiedlichen europäischen Pelletverbände, politische Rahmenbedingungen, die Kommunikation der Wärmewende sowie die Lage aus Sicht der Industrie und der Wissenschaft.

„ Es ist mir eine Freude und Ehre zugleich, das erste europäische Pellet-Forum in Österreich ausrichten zu können. Der Umstieg von fossiler Energie auf Erneuerbare Quellen ist eine Herkulesaufgabe. Die Technologien sind vorhanden, jetzt muss angepackt werden. Eine Pelletheizung ist gerade für ältere Gebäude die beste Alternative, wenn es um den Umstieg weg von Öl und Gas geht! “, sagt Christian Rakos, Geschäftsführer von proPellets Austria.

Das Europäische Pellet-Forum ist eine neue, jährlich stattfindende Veranstaltung. Sie richtet sich an Unternehmen, die am Pelletmarkt aktiv sind. Von Pelletherstellern und -händlern bis hin zu Ofen- und Kesselherstellern im privaten und gewerblichen Bereich. Das EPF wird von den nationalen Pelletverbänden jedes Jahr in einem anderen Land veranstaltet. Die erste Ausgabe wird von proPellets Austria organisiert.

Informationen zu den Speakern, dem Ablauf und den Themen finden Sie auf der Website der Veranstaltung: https://pellet-forum.eu/

Über proPellets Austria

Vision und Ziel von proPellets ist die Energiewende beim Heizen. Pellets sollen einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass in Österreich fossile Energie durch erneuerbare Energie ersetzt wird. proPellets verbindet und vertritt die österreichische Pelletwirtschaft, auch als Schnittstelle und Informationsdrehscheibe zu Politik, Planern, Architekten aber auch Kunden, die beim Heizen auf erneuerbare Energie umsteigen wollen.

