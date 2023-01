Helga Krismer: „Wenn die ÖVP NÖ wirklich gegen Fracking ist, dann sollen sie ihren Einfluss auf die Bundes-ÖVP geltend machen.“

Grüne Landessprecherin fordert klares Ende der Blockadepolitik der ÖVP bezüglich Fracking

St. Pölten (OTS) - Seit vielen Jahren unterstützen die Grünen NÖ die örtlichen Proteste der Bevölkerung gegen diese umwelt- und klimaschädlichen Fracking-Pläne und fordern die Unterstützung von den anderen Parteien im Landtag. Fracking benötigt große Mengen an Wasser und steht so in Konkurrenz mit Landwirt:innen, Industrie und Anwohner:innen, die infolge des Klimawandels zum Teil auch mehr Wasser benötigen werden.

Die Grüne Landessprecherin Helga Krismer fordert deshalb jetzt auf Bundesebene eine rasche Entscheidung: „Das Lobbying um Schiefergas und Fracking hat im Zuge der aktuellen Energiekrise wieder Fahrt aufgenommen. Dies würde massiv die Klimaneutralität Österreichs bis 2040 gefährden. Die ÖVP im Bund muss gemeinsam mit der ÖVP Niederösterreich jetzt Farbe bekennen und dem Vorstoß der Klimaschutzministerin Leonore Gewessler zu einem Bekenntnis gehen Fracking in Österreich zustimmen. Wir fordern im Sinne der Bevölkerung des Weinviertels die ÖVP hiermit auf, einer Ministervorlage gegen Fracking in Österreich zuzustimmen und damit ein klares Signal gegen diese fossile Abbaumethode gegen Menschen und Natur zu setzen. Wenn die ÖVP Niederösterreich wirklich gegen Fracking ist, dann sollen sie ihren Einfluss auf die Bundes-ÖVP gelten machen und den Weg frei machen für ein Fracking-freies Niederösterreich “

