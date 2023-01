Grüne Jugend zu Gasfund in Molln/OÖ: “Das Erdgas muss im Boden bleiben!”

Klimaziele befolgen ist alternativlos - jede neue Bohrung ist eine zu viel

Wien (OTS) - „Seit dem Wochenende wird darüber fantasiert, in Österreich wieder nach Erdgas zu bohren. Das wäre ein Alptraum für das Klima und unsere Zukunft“, stellt die Sprecherin der Grünen Jugend, Rosa Novy, fest. Alleine über zusätzliche Bohrungen zu debattieren, sei angesichts des drohenden Klimachaos „ein Wahnsinn und völlig realitätsfern“, so Novy.

“Klimaschutz ist alternativlos und deshalb auch zentrales Versprechen der schwarz-grünen Bundesregierung. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine zeigt einmal mehr: Die Abhängigkeit vom Erdgas ist brandgefährlich und wir müssen so schnell wie möglich auf Erneuerbare umsteigen“, so Co-Sprecherin Leah Birnbaumer. Es müsse also alles getan werden, um die Nutzung fossiler Energie so schnell wie möglich zu stoppen. „Das Erdgas muss im Boden bleiben, das ist eine rote Linie für uns!“, stellt Birnbaumer klar.

„Nur mit erneuerbaren Energien werden wir unabhängig!“ Mit diesem Versprechen machte Klimaministerin Leonore Gewessler (am 28. Jänner) vor einem Jahr deutlich: Es gibt keinen Weg zurück in das fossile Zeitalter. „Trotz Wahlkampf in Niederösterreich ist daher auch die ÖVP dazu angehalten, der Zerstörung unseres Klimas durch weitere Gas-Bohrungen in Österreich eine Absage zu erteilen“, so die Sprecherinnen der Grünen Jugend abschließend.

