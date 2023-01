FHWien der WKW übernimmt Hernstein Institut

Mit der Integration des traditionsreichen Anbieters von Führungskräfte- und Organisationsentwicklung erweitert die Fachhochschule für Management und Kommunikation ihr Portfolio.

Wien (OTS) - Am 17. Jänner 2023 hat für die FHWien der WKW eine neue Ära begonnen: Die Fachhochschule für Management und Kommunikation übernahm das Hernstein Institut für Management und Leadership, das bis dahin direkt zur Wirtschaftskammer Wien (WKW) gehört hatte. Hernstein vermittelt seit über 50 Jahren Leadership- und Managementkompetenzen und begleitet Führungskräfte und Unternehmen auf dem Weg zum Erfolg. Sein Portfolio umfasst offene Programme ebenso wie maßgeschneiderte Trainings für Firmen. Alle Angebote von Hernstein sind praxisnah und orientieren sich an den Anforderungen der Wirtschaft.

„Es wächst zusammen, was zusammengehört“

Für Michael Heritsch, Geschäftsführer der FHWien der WKW und nun auch des Hernstein Instituts, passen beide Organisationen hervorragend zueinander: „Mit dieser Übernahme wächst zusammen, was zusammengehört: Hernstein als renommiertes Institut für Führungskräfte- und Organisationsentwicklung fügt sich perfekt in den Fokus unserer Fachhochschule auf Management und Kommu­ni­ka­tion ein. Die FHWien der WKW wird so zu einem im Hochschulsektor einzigartigen Anbieter: In unseren Studiengängen bereiten wir die Managerinnen und Manager von morgen auf erfolgreiche Karrieren vor; in den Trainings von Hernstein entwickeln Führungskräfte ihre Leadership-Skills berufsbegleitend weiter.“

Über 50 Jahre Erfahrung in Führungskräfteentwicklung

„Hernstein ist eine starke und traditionsreiche Marke in der Führungskräfte- und Organisationsentwicklung. Seit über 50 Jahren bringen wir Managerinnen und Manager durch praxisorientierte Lösungen in ihrem Berufsalltag weiter. Dabei setzen wir auf erfahrene Trainerinnen und Trainer“, erklärt Michaela Kreitmayer, die Leiterin des Hernstein Instituts, dessen Name sich von Schloss Hernstein in Niederösterreich herleitet. Das ehemalige Jagdschloss der Habsburger wurde von der Wirtschaftskammer Wien zum Seminarzentrum umgebaut und war 1966 Schauplatz des ersten Hernstein-Seminars.

Managementtrainings am Puls der Zeit

„Die Herausforderungen für Unternehmen und ihre Führungskräfte haben sich seit der Gründung des Hernstein Instituts gewandelt – und damit auch unsere Angebote“, sagt Michaela Kreitmayer. „Unsere Trainings sind immer am Puls der Zeit, die Inhalte werden laufend aktualisiert. Heute geht es darin etwa um das Führen von Teams im Homeoffice, Change-Management, Führungskräfte als Coaches und Leadership in Krisenzeiten.“ Bei aller Innovation bleibe eines unverändert, betont Kreitmayer: „Die Angebote von Hernstein fördern die Reflexion und persönliche Weiterentwicklung. Aktueller denn je sind in diesem Kontext unsere Gruppendynamik-Seminare.“

Win-win-Situation für Hernstein und FHWien der WKW

Die FHWien der WKW erwartet sich von der Integration des Hernstein Instituts Synergieeffekte: So bringt Hernstein wertvolles Wissen darüber ein, welche Fähigkeiten Führungskräfte heute brauchen, um erfolgreich zu sein. Dieser Erfahrungsschatz kann künftig in die Gestaltung der Fach­hoch­schul-Studiengänge einfließen. Umgekehrt kann Hernstein Forschungserkenntnisse nützen, die an der FHWien der WKW erarbeitet wurden – etwa zu den Themen nachhaltige Unter­neh­mens­führung, strategisches Management und Organisationsentwicklung.

Für 2023 ist eine Evaluierung der Strategien und Potenziale von Hernstein geplant, die bewährte Angebotspalette bleibt vorerst unverändert.

Zweiter Meilenstein beim Ausbau der Weiterbildungsschiene

Die Übernahme von Hernstein ist der zweite Meilenstein, den die FHWien der WKW innerhalb eines Jahres beim Ausbau ihrer Weiterbildungsschiene erreicht hat: Erst im Februar 2022 wurde die Vienna Management Academy by FHWien der WKW vorgestellt. Unter dieser neuen Marke hat die Fachhochschule ihre Weiterbildungsprogramme für Berufstätige gebündelt. Wie Hernstein bietet auch die Vienna Management Academy offene Lehrgänge ebenso an wie Weiterbildungen, die für ein Unternehmen maßgeschneidert sind.

Das aktuelle Programm des Hernstein Instituts findet sich auf dessen Website:

Die FHWien der WKW übernimmt das Hernstein Institut für Management und Leadership. „Mit dieser Übernahme wächst zusammen, was zusammengehört“, erklärt Michael Heritsch, CEO von FHWien und Hernstein.

„Hernstein ist eine starke und traditionsreiche Marke in der Führungskräfte- und Organisationsentwicklung mit über 50 Jahren Erfahrung“, sagt Michaela Kreitmayer, die Leiterin von Hernstein.

FHWien der Wirtschaftskammer Wien (WKW)

Die FHWien der WKW ist Österreichs führende Fachhochschule für Management & Kommunikation. Eng vernetzt mit den heimischen Unternehmen bietet sie eine ganzheitliche und praxisbezogene akademische Aus- und Weiterbildung für über 2.800 Bachelor- und Master-Studierende. Zwei Drittel der Lehrenden kommen direkt aus der Wirtschaft. Ein exakt auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnittenes Lehr- und Forschungsangebot bereitet die Studierenden optimal auf ihre Karriere vor. Seit ihrer Gründung 1994 hat die FHWien der WKW schon über 13.600 AbsolventInnen hervorgebracht.

