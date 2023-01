Charity-Projekt: Schüler:innen der HLTW13 Bergheidengasse veranstalten am 25.2. im Hotel Savoyen erneut "Das Theaterhotel"

Wien (OTS) - Kunst und Kulinarik zugunsten des Dorfbau-Projektes „Stein auf Stein“

Schüler:innen für Event-Management, -Vermarktung und Bankett verantwortlich

Kulturbrunch & Konzertabend mit Erwin Steinhauer, Mercedes Echerer, Die Strottern, Velvet Elevator Orchester, uvm.

Verlosung: Aufenthalt im Pullman Hotel in München für zwei zu gewinnen

Schüler:innen der HLTW13 Bergheidengasse verwandeln am 25.02.2023 das Hotel Savoyen erneut in "das Theaterhotel", eine festliche Bühne für hochkarätige Kultur, erlesene Kulinarik und beste Unterhaltung zugunsten der guten Sache.



Das Theaterhotel - seit 2008 unterstützten Künstler:innen wie Erwin Steinhauer, Karl Markovic oder Konstantin Wecker das von Schauspieler Otto Tausig und Helmut Kuchernig (eh. HLTW 13-Lehrer) initiierte Projekt. Die Organisation des Events wird gänzlich von Schüler:innen übernommen. Der Erlös kommt dem Entwicklungshilfeclub und dem Dorfbau-Projekt „Stein auf Stein“ der VRO in Indien zugute.

Das Programm 2023

Hochkarätiger Kulturbrunch am Vormittag des 25.2.

Moderiert von Mercedes Echerer, u.a. dabei: Trio Lepschi | Neundlinger, Herrnstadt, Marnul | Agnes Palmisan | Erwin Steinhauer und Flöte meets Operette

Feierlicher Konzertabend am 25.2.

"A Tribute to Otto Tausig" ist eine Kombination aus neuem Wienerlied und Lounge-Musik mit Hollywoodflair. Dabei: Die Strottern und das Velvet Elevator Orchester



Kartenverkauf – Aufenthalt im Pullman Hotel in München gewinnen

Karten sind ab 35 € (Konzertabend) bzw. ab 65 € (Kulturbrunch) erhältlich. Unter allen Ticketkäufen für den Konzertabend bis 31.1. wird ein Aufenthalt (Zwei Übernachtungen im Superior Zimmer samt Frühstück - für 2 Personen) im Pullman Hotel / München verlost.

Event-Informationen und Tickets unter www.dastheaterhotel.at

Rückfragen & Kontakt:

Team Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | das Theaterhotel

Hanna Gerstbach, Elisabeth Ponweiser | HLTW 13 | theaterhotel @ bergheidengasse.at

Andreas Pucher | PUCHER communications | ap @ pcomm.at | www.pcomm.at