Die Bertha von Suttner Privatuniversität St. Pölten (BSU) hat ein neues Rektoratsteam

St. Pölten (OTS) - Vier Jahre nach der Akkreditierung wurde das Gründungsrektorat beendet, und die Generalversammlung der Bertha von Suttner Privatuniversität (BSU) hat auf Vorschlag des Unirates das neue Rektoratsteam für die nächste Periode bestellt.

Prof. Dr. Peter Pantuček-Eisenbacher bleibt weiterhin Rektor, Mag.a Olivia Kaiser wird neue Kanzlerin. Die gewählten Persönlichkeiten zeichnen sich durch hohe Fachkompetenz sowie umfangreiche berufliche Erfahrungen aus. Die fünfjährige Amtsperiode des Rektors hat am 1. Jänner 2023 begonnen, die neue Kanzlerin tritt ihr Amt am 15. Februar 2023 an.

„Ich danke Frau Mag.a Silvia Weigl, die als bisherige Kanzlerin den Aufbau unserer Uni ausgezeichnet gemanaged hat. Wir werden in der nächsten Zeit wachsen, und wir freuen uns auf weitere Studierende in einem ausgebauten Studienprogramm“, so Peter Pantuček-Eisenbacher.

"Die Privatuniversität steht mit ihrer menschenzentrierten und sozialen Ausrichtung für Werte, die auch mich in meinem gesamten beruflichen und privaten Weg angetrieben haben. Ich freue mich daher darauf, diesen Weg in Zukunft gemeinsam zu gehen und die Bildungslandschaft sozial und nachhaltig mitgestalten zu können", so Olivia Kaiser.

Über Peter Pantucek-Eisenbacher, Rektor für den Bereich Lehre, Wissenschaft und Forschung

Peter Pantuček-Eisenbacher ist Sozialarbeiter und Soziologe. Er war vor dem Einstieg an der BSU an der Fachhochschule St. Pölten als Departmentleiter beschäftigt und lehrte in Österreich und Deutschland an mehreren Hochschulen. Seine Forschungs-, Fortbildungs- und Publikationstätigkeiten liegen im Bereich der Sozialen Arbeit mit den Schwerpunkten Theorie der Sozialarbeit und Soziale Diagnostik.

Über Olivia Kaiser, Kanzlerin für den Bereich Finanzen und Organisation

"Olivia Kaiser beschäftigt sich bereits ihr gesamtes Studien- und Berufsleben mit hochschulischen und hochschulpolitischen Themen. Angefangen bei ihrem Engagement als Studierendenvertreterin und Senatsmitglied während ihres Wirtschaftsstudiums, über die Tätigkeit als Pressesprecherin verschiedener Organisationen mit bildungs- und hochschulpolitischem Schwerpunkt sowie als Geschäftsführerin einer Akademiker*innenorganisation. Vor ihrem Einstieg an der BSU war sie hochschulpolitische Referentin der Arbeiterkammer."



